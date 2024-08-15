牛角袋推薦2024｜Jennie、雨琦都愛的袋款！$680起中價熱門易襯款

牛角袋推薦2024｜近期深受年輕人喜愛的it bag，必定包括可愛實用的牛角袋，以切合身形的彎月設計，加上不錯的容量，以及多樣色調和圖案，成功打入時尚市場。以下精選6款熱門的中價牛角袋，不僅容易襯搭，而且盡顯輕奢或活力時尚，大家不容錯過！



Jennie都愛牛角袋。(IG@Jennierubyjane)

中價牛角袋推薦1. Lemaire Croissant Filt Bag HK$4,050

如果說到牛角袋的話，都會想起這個品牌，得到韓國女團BLACKPINK成員Jennie和(G)I-DLE成員雨琦的喜愛，更因此掀起潮流。由於手袋像牛角包，因此深受歡迎，繼而演變出這款手袋 —— 加入魚網和蝴蝶結元素，將年輕人喜愛的東西集於一身，糅合出甜美活力感覺。

中價牛角袋推薦1. Lemaire Croissant Filt Bag (品牌官網)

中價牛角袋推薦2. Tory Burch T Monogram Mini Crescent Bag HK$3,950

若然喜歡經典和優雅感覺，Tory Burch或是個不錯之選，以標誌性的縫紉方式，締造出復古魅力。手袋設有2款肩帶，既可當作腋下手袋或手挽，又能斜揹，可以配搭不同造型。

中價牛角袋推薦2. Tory Burch T Monogram Mini Crescent Bag (品牌官網)

中價牛角袋推薦3. FURLA Mionido HK$2,160

喜歡以清淡的彩色調締造活力的FURLA，手袋運用索繩設計，營造出半月形之餘，皺褶亦能打造出優雅氛圍。手袋容量不錯，可以擺放不少隨身物，加上索繩，手袋安全性便大為提升。

中價牛角袋推薦3. FURLA Mionido (品牌官網)

中價牛角袋推薦4. cos Canopy Mini Crossbody - Nylon US$99（約HK$771）

論雲朵包的始祖之一，相信包括cos，從小廢包的熱潮中，帶來全新取態。 cos的牛角袋同樣以軟綿為主，讓人感到舒適，加上橡筋設計，打造出層次和活力感，非常適合襯搭悠閒的造型。

中價牛角袋推薦4. cos Canopy Mini Crossbody - Nylon (品牌官網)

中價牛角袋推薦5. Coach Brooklyn Shoulder Bag 28 HK$3,500

適合喜歡大袋的人使用，運用長橢圓形的手提位輪廓，提升手袋的修長感覺，讓整體看來更顯優雅，揹起來還能視覺上增高。手袋以啡色為主調，容易襯搭不同造型，加上品牌使用的牛皮革，帶有明亮的感覺，而且非常耐用。

中價牛角袋推薦5. Coach Brooklyn Shoulder Bag 28 (品牌官網)

中價牛角袋推薦6. lululemon Mini Shoulder Bag 4L Fleece HK$680

隨著運動時尚流行，lululemon亦成潮流指標之一。這款手袋以搖粒絨材質，展現出軟綿和膨脹感覺，加上兩邊的不對稱設計，形成對比，締造舒適和時尚魅力。手袋容量算大，可以擺放運動衣物，都仍有空間。