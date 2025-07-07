牛角袋推薦2025｜Jennie、雨琦都愛的袋款！$680起中價熱門易襯款

牛角袋推薦2025｜近期深受年輕人喜愛的it bag，必定包括可愛實用的牛角袋，以切合身形的彎月設計，加上不錯的容量，以及多樣色調和圖案，成功打入時尚市場。以下精選多款熱門的中價牛角袋，不僅容易襯搭，而且盡顯輕奢或活力時尚，大家不容錯過！



Jennie都愛牛角袋。(IG@Jennierubyjane)

中價牛角袋推薦1. LEMAIRE Mini Fortune Croissant Bead-Embellished paneled Leather Shoulder Bag

購買方法：NET-A-PORTER（低至HK$8,865.5）

現時NET-A-PORTER正進行夏日減價活動，由即日起至7月尾特惠貨品低至3折！



如果說到牛角袋的話，都會想起這個品牌，得到韓國女團BLACKPINK成員Jennie和(G)I-DLE成員雨琦的喜愛，更因此掀起潮流。袋身利用線條，打造出牛角包般的輪廓，加上皮帶結的設計，袋底亦綴以對比的黑白色串珠，展現出層次活力，締造優雅的玩味。

中價牛角袋推薦｜LEMAIRE Mini Fortune Croissant Bead-Embellished paneled Leather Shoulder Bag (NET-A-PORTER)

中價牛角袋推薦2. Proenza Schouler Slide Leather and Canvas Shoulder Bag

購買方法：NET-A-PORTER（低至HK$4,046）

現時NET-A-PORTER正進行夏日減價活動，由即日起至7月尾特惠貨品低至3折！



透過超扁身的設計，展現出可愛的感覺，同時呈現出更優美的弧度，加上細長和垂墜的皮革帶設計，締造出慵懶和優雅的魅力。手袋採用米色帆布與黑色皮革拼摺，以色彩和質感的對比，打造出與別不同的氛圍。

中價牛角袋推薦｜Proenza Schouler Slide Leather and Canvas Shoulder Bag (NET-A-PORTER)

中價牛角袋推薦3. LouLou de Saison Andrea Leather Shoulder Bag

購買方法：NET-A-PORTER（低至HK$3,774）

現時NET-A-PORTER正進行夏日減價活動，由即日起至7月尾特惠貨品低至3折！



實用兼充滿知性品味！手袋容量較大，可以放下多款隨身物，而且肩帶可以調較，能夠手提或側揹，打造不同的感覺。手袋設計柔軟舒適，加上不規則的金屬配件，締造出寧靜和細緻的魅力。

中價牛角袋推薦｜LouLou de Saison Andrea Leather Shoulder Bag (NET-A-PORTER)

中價牛角袋推薦4. Tory Burch T Monogram Mini Crescent Bag HK$3,950

若然喜歡經典和優雅感覺，Tory Burch或是個不錯之選，以標誌性的縫紉方式，締造出復古魅力。手袋設有2款肩帶，既可當作腋下手袋或手挽，又能斜揹，可以配搭不同造型。

中價牛角袋推薦｜Tory Burch T Monogram Mini Crescent Bag (品牌官網)

中價牛角袋推薦5. FURLA Mionido HK$2,160

喜歡以清淡的彩色調締造活力的FURLA，手袋運用索繩設計，營造出半月形之餘，皺褶亦能打造出優雅氛圍。手袋容量不錯，可以擺放不少隨身物，加上索繩，手袋安全性便大為提升。

中價牛角袋推薦｜FURLA Mionido (品牌官網)

中價牛角袋推薦6. cos Canopy Mini Crossbody - Nylon US$99（約HK$771）

論雲朵包的始祖之一，相信包括cos，從小廢包的熱潮中，帶來全新取態。 cos的牛角袋同樣以軟綿為主，讓人感到舒適，加上橡筋設計，打造出層次和活力感，非常適合襯搭悠閒的造型。

中價牛角袋推薦｜cos Canopy Mini Crossbody - Nylon (品牌官網)

中價牛角袋推薦7. Coach Brooklyn Shoulder Bag 28 HK$3,500

適合喜歡大袋的人使用，運用長橢圓形的手提位輪廓，提升手袋的修長感覺，讓整體看來更顯優雅，揹起來還能視覺上增高。手袋以啡色為主調，容易襯搭不同造型，加上品牌使用的牛皮革，帶有明亮的感覺，而且非常耐用。

中價牛角袋推薦｜Coach Brooklyn Shoulder Bag 28 (品牌官網)

中價牛角袋推薦8. lululemon 迷你單肩包 4L HK$680

隨著運動時尚流行，lululemon亦成潮流指標之一。這款手袋以軟綿和膨脹感覺，加上兩邊的不對稱設計，形成對比，締造舒適和時尚魅力。手袋容量算大，可以擺放運動衣物，都仍有空間。

中價牛角袋推薦｜lululemon 迷你單肩包 4L (品牌官網)

中價牛角袋推薦9. Michael Kors Nolita Small Pebbled Leather Hobo Shoulder Bag HK$4,420

非常適合quiet luxury的風格，使用柔和的啡色調，可以襯搭淺色造型，展現出優雅的氛圍。手提帶可以調教長度，可以手提或作腋下手袋使用，加上容量算大，是個不錯的上班選擇。