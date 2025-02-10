情人節手袋推薦2025｜為心愛的他暗示心意！Dior/LV/小CK甜美款式

情人節手袋推薦2025｜情人節將至，手袋無論作為送禮，抑或當日配帶，都是令人滿心歡喜的物品。不少品牌都有推出情人節系列，透過手袋上的圖案和吊飾傳遞愛意。以下盤點今個情人節推出的手袋款式，不僅帶有心意，而且相當易襯。



情人節手袋推薦1. Dior Dioramour Small Dior Book Tote HK$29,500

每季都會換上不同刺繡圖案的Dior Book Tote，適逢情人節當然不會錯過這浪漫時機。運過標誌性的繁花和蝴蝶元素，打造出充滿細節的立體心形，配搭粉紅色點綴，為整體更添甜蜜色彩，同時不會過於高調。

情人節手袋推薦｜Dior Dioramour Small Dior Book Tote (品牌提供)

情人節手袋推薦2. Louis Vuitton Nano Speedy Dating HK$19,300

品牌的經典手袋Speedy，變成可愛易襯的心形輪廓！在情人節揹上這個手袋，定會成為焦點。以monogram圖案為主要，配搭精緻的皮革手柄和金屬扣飾，打造出高雅和悠閒的感覺，加上偏長的心形造型，展現出時尚玩味，而且適合時下的流行趨勢。

情人節手袋推薦｜Louis Vuitton Nano Speedy Dating (品牌官網)

情人節手袋推薦3. Valextra Iside Top handle mini bag Pergamena White & Love Iside Mini Raincoat Trasparente Cremisi HK$35,380

為Valextra手袋穿上新衣。意大利國寶級時尚品牌Valextra手袋相信不陌生，常見於韓劇裡，以quiet luxury為主要元素。手袋以富建築美學的梯形設計作輪廓，加上手袋典雅非常。適逢情人節推出「透明雨衣」，印有整齊排列的心形蝴蝶結圖案，締造出甜美浪漫的氛圍。

情人節手袋推薦｜Valextra Iside Top handle mini bag Pergamena White & Love Iside Mini Raincoat Trasparente Cremisi (品牌提供)

情人節手袋推薦4. Michael Kors SS25 Pink Dakota Handbag HK$3,700

由亞太區代言人楊紫演繹情人節系列。手袋集結浪漫、舒適和街頭元素於一身，運用意大利小牛皮，結合精湛工藝打造出柔軟皮革觸感與自然光澤，加上浪漫甜蜜的玫瑰粉色，展現出活力氛圍。手袋以多袋設計，配合銀色金屬，締造出街頭的中性的悠閒風格。

情人節手袋推薦｜Michael Kors SS25 Pink Dakota Handbag (品牌提供)

情人節手袋推薦5. CHARLES & KEITH 愛心硬殼包 HK$799

隨著Y2K的盛行，銀色手袋回歸潮流。CHARLES & KEITH更將其結合童趣魅力，打造出心形氦氣球般的手袋，配合幼鏈帶，適合襯搭黑色造型，以對比感覺締造俏皮活力。

情人節手袋推薦｜CHARLES & KEITH 愛心硬殼包 (品牌提供)

情人節手袋推薦6. DELVAUX Lingot Small Alpina Calf 棉花粉 HK$36,600

比利時高級皮革品牌DELVAUX，同樣運用筆挺和流暢線條，打造出富美學輪廓的Lingot手袋。手袋以淡雅的粉紅色為設計，締造出優雅和氣質感覺。肩帶可以放長或縮短，打造出兩種不同揹法。