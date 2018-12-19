【Chanel分真假】學識睇保養卡，A貨手袋序號常「避開」這數字！

購物最怕的便是付出了金錢，換來的卻是山寨貨品，尤其是女生愛的名牌手袋。購於專門店的話，那當然放心，但若然是喜歡Vintage款式的女生，則難於在專門店找到，需另從一些拍賣網站或二手商店中尋寶。 選擇Vintage，或多或少都因為喜歡永恆不變的風格，以及款式較為保值，其中一個較多人希望擁有的必然是今年內三度加價的Chanel。但不是Vintage專家的我們又能憑什麼特徵分辨真假呢？ 攝影：龔嘉盛

雖然市面上的Vintage Chanel手袋，大多是20年前或70至90年代的款式，對於外行人的我們來說要一眼就能分辨得到款式的真偽，的確是有難度，這次找來專門經營中古名牌手袋店的兩位店主，Stylekiki店主Crystie與Lovintage店主子健，以專業買賣角度，教大家如何能仔細觀察手袋細節，找出常見破綻位！

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Serial Number可分真偽、年份？

每個Chanel手袋都擁有一個獨一無二的Serial Number。（龔嘉盛攝）

據聞Serial Number（手袋序號）的出現是基於Chanel在製作袋款時，能夠認出不同的款式，同時點齊手袋的數量，但後來卻用來供人們分出款式的真偽。

Lovintage店主子健提及Chanel Vintage袋款的Serial Number均為7位數字，2005年後所出的款式已改為8位數字，而贗品的鐳射標籤則有機會沿用較粗糙的印刷。

同樣地，Stylekiki店主Crystie補充：「每個手袋的Serial Number均不會重複，就如銀紙一樣，不會出現相同號碼。一般Chanel的皮革用品內格都會有Serial Number鐳射標籤，該號碼代表不同年代，如1986-1988的號碼會以「0」作開首，1989-1991會以「1」作開首等。可用力擦拭鐳射標籤，如屬贗品的鐳射標籤會特別易擦甩顏色，亦有機會避開中間有斜線的「0」字。」

Authenticity Card（保證卡）也可能是假卡？

Authenticity Card上的貼紙序號可對應手袋內的Serial Number。（龔嘉盛攝）

很多人買袋都會問及是否附帶Authenticity Card，但原來連這卡也有機會是偽造的，Chanel的皮革用品會附隨一張Authenticity Card，上面印有一行貼紙序號，可以追溯到貨品的年份款式，以及對應袋內鐳射標籤上的Serial Number。(卡上的序號應與袋內的Serial Number一樣。）

問到Authenticity Card上的特徵，Crystie指出：「真的Authenticity Card上，金色圍邊會帶有燙金效果，而且如果以不同角度留意右上的鐳射標誌，會有深淺的改變；反觀贗品的金色圍邊有機會出現彩虹光線，日文字型甚至有機會變得奇怪，或因翻印的關係，變成怪字。」

袋身外觀細節位見真偽？

真品Chanel Vintage袋的菱格做工十分精緻。（龔嘉盛攝）

大部分Chanel Vintage袋的款式都以菱格為主，遠看的話只能看到一排排整齊的菱格壓紋，但要判斷一個袋是否真偽的話，大可仔細檢查皮革上菱格車線的手工。

子健提及到真品Chanel Vintage袋款，菱格會十分工整，即使是重疊位置都仍然能夠對齊車線位；反觀如果是贗品的話，則有機會出現車線位不對稱，以致菱格出現過大或過小的情況。

不同袋內用料？

Chanel袋款的內格也有分成黑色與棗紅色兩個顏色。（龔嘉盛攝）

Chanel的手袋袋身一般較堅挺，而贗品有機會因皮革質素較差，而在皮與皮之間加入一層紙皮以達至挺身。

雖然現時的仿冒技術已經越見高超，或許已經能在外觀上做到高仿級數，這時候，也可做多一步檢查袋內的細節？Crystie指出：「Chanel袋款的內格也有分成黑色與棗紅色兩個顏色，真品的棗紅色是偏向暗紅，可以留意內格的棗紅色會否特別鮮紅或色澤奇怪。」

Logo的細緻程度

可仔細留意袋內的雙C車花商標和Logo燙金印花會否有異樣？（龔嘉盛攝）

Chanel袋款內設有雙C車花商標與燙金印花，除了如菱格壓紋一樣留意車線位外，也可仔細檢查它所呈現的方式，如雙C車花商標的方向以及Logo燙金印花的字型。

子健提及真品Chanel的雙C商標是交差相疊，必定會是右上方的「C」疊向左上方的「C」、左下方的「C」疊向右下方的「C」，而贗品則有機會相反方向。至於，Logo燙金印花方面，可留意它的字型與大小距離，Chanel的「C」字尾部為45°斜度，「H」中間的一橫不會在中間的位置，而是會偏高；而且「E」字的三橫長度亦會不相同，最低的橫線會是最長的長度，其次是最上的橫線，而中間的橫線長度則會是最短。

真亦假時假亦真？特徵不同也不等於一定是贗品？

總結Crystie和子健的分享，大家在購買Chanel Vintage袋款時也能夠憑這些基本技巧而判斷出手袋的真偽。不過，大家始終不是專家，總不能認清所有的袋款特徵，如果你是鍾情於那個袋款的話，不妨多做一些資料搜集。

子健亦補充：「有意購買Vintage袋款的人，首先要改變自己的心態，因為你未必會見過和熟悉Chanel的所有款式，並不可以單憑以幾項簡單的觀點，就能判斷出過去幾十年來所有Chanel袋的真偽，最重要還是要找間有信譽的店鋪。」

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