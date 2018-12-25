【皮褸穿搭總覽】衣櫃必備單品！襯冷衫、連身裙　隨性更添Rock味

如果在秋冬時你不喜歡穿厚重的長版大褸或是太柔軟的針織外套，一件帥氣的皮褸絕對會是你的好選擇！而且皮褸其實有各種穿搭公式可以套用，不管隨性、中性、柔美都能駕馭！來一起研究看看吧！

1）皮褸 x 針織冷衫

黑色皮褸總容易帶給人一種冷漠的距離感，但只要內搭選擇淺色系就能調和下太帥氣的感覺！例如稍微寬鬆的 V 領淺杏色冷衫，可以配上一樣是淺色系的白色直筒牛仔褲，接着選用深咖啡色的拖鞋，打破以往覺得皮褸就是要配靴子或高跟鞋的印象！

2）皮褸 x 連身裙

連身裙裝選擇輕盈一點的材質才能和皮褸達到平衡感。因為連身裙款式單調，所以加上一條風格強烈的硬幣款項鍊能看起來更加時尚！更可利用長連身裙和白色平底鞋打造帥氣與休閒感，派上一頭俐落的即肩髮，時髦感立馬顯現出來！

3）皮褸 x 寬褲

一般來說穿著皮褸時搭配緊身褲的人會比較多，但這幾位達人卻反而選擇寬褲擺脫以往皮褸總是「上窄 x 下窄」的既定印象。而且不管你選擇的是球鞋、靴子或是高跟鞋，只要巧妙的露出多一點腳踝就能營造身材高挑的感覺！

4）皮褸 x 百褶裙

厭倦皮褸的帥氣感了嗎？來試試跳脫框架來件甜美的百褶裙吧！雖然圖上的皮褸因為鉚釘而帶出了龐克搖滾風，但白色的平底鞋，和金色的百褶及膝裙，卻反而使整體營造出學生的青春氣息感！不會給人太過強悍的感覺！

5）皮褸 x Hoddie

另外一種常見的歐美風穿搭就是套上Hoddie ，帶出慵懶的休閒感。如果你是長髮可以綁成丸子頭，否則頭髮的厚重感很容易讓人感覺沒精神。如果你每次買了Hoddie卻都只會單穿或配牛仔外套，下次就來試試看皮褸吧！

6）皮褸 x 恤衫

想要試試幹練的都會女性風格，可以選擇低領的黑色恤衫，配上有高低層次的短鍊，並梳上高馬尾！即使突然遇上有人街拍也不用怕尷尬啦！若覺得每次都是黑與白實在太過單調，別忘了拿出超百搭的牛仔恤衫，也是超有型的啊！恤衫可以不必全扣起來，不然會看起來太過死版，如果有點小害羞就加上一條圍巾吧！

結語： 皮衣雖然價格常常讓人卻步，但絕對是超值得投資的單品！而且皮衣不會像長版大衣一樣常常得注意衣擺有沒有髒掉，也不會像針織外套一樣不夠保暖，不能度過稍微寒冷的天氣！所以不要再猶豫，趕緊去選購一件皮衣吧！

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原文：每次只會 T 恤配皮衣實在太遜了！來套用這幾個公式變成皮衣達人吧！

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