【冬季乾燥】不斷搽Cream都甩皮？皮膚科醫生：沖涼、食物都影響

「哎呀！好癢喔，怎麼又脫皮了呢？」每到冬天，常常覺得左邊抓、右邊癢，就算塗抹了一大堆乳液，卻還是沒有改善，外觀難看又難受，令人十分困擾！那麼，我們應該如何從日常生活中着手，來預防冬季的皮膚乾癢呢？

乾冷氣候影響，注意皮膚和環境中的保濕

「由於冬天的氣候屬於乾冷型態，周圍環境少了濕度，自然皮膚就比較容易乾燥，因此要特別注重保濕」台灣國泰綜合醫院皮膚科主治醫師俞佑說。且隨着年齡逐漸增加，皮膚的天然油脂分泌也會日趨下降；因此，邁入輕熟齡階段後更需加強保濕。

邁入輕熟齡階段後更需加強保濕（Gettyimages／視覺中國）

既然如此，又該如何讓皮膚保濕呢？俞佑醫師解釋，多數人會習慣在洗澡後擦上乳液，但市售的產品中多半含有香精的成分，有時候乾癢治不好，反而間接引發了過敏反應，因此，最好選擇沒有香味的保養品，且油脂的含量愈多愈好，如凡士林就是理想的選擇之一。

一般而言，愈油的保養品保濕效果愈好；簡單來說，就是油膏（ointment）比乳膏（cream）好，乳膏又比乳液（lotion）好的概念。有些產品若含有尿素、乳酸也是相當好的選擇，這些小分子可以吸收水分，提高皮膚的含水量。

此外，天氣寒冷時，許多人家中都會開暖氣來取暖的習慣，使居家的空氣變得較為乾燥，進而促使皮膚乾燥、搔癢的問題日漸嚴重。俞佑醫師建議，這時最好另外準備一個加濕器，在開暖氣時也同時使用加濕器，讓環境維持在一定的濕度裏。

最好準備一個加濕器，在開暖氣時也同時使用加濕器，讓環境維持在一定的濕度裏。（Gettyimages／視覺中國）

洗澡用溫水、加工品少吃

日常生活中，除了要讓皮膚保濕鎖油、環境維持濕度外，俞佑醫師指出，在作息方面也有2個需要留意的地方。

第一，洗澡時盡量不要用太熱的水，雖然在當下確實有止癢的效果，但因為熱水較具刺激性，反而會讓皮膚乾裂、發炎的患部變得更加嚴重。另外，也避免使用含有「皂鹼」的沐浴產品，它會破壞皮膚的皮脂層，洗去原本保護皮膚的油脂，當然就會誘發又乾又癢的症狀出現。

熱水較具刺激性，反而會讓皮膚乾裂、發炎的患部變得更加嚴重（Gettyimages／視覺中國）

第二，飲食方面則要少吃含有高量組織胺，或會促使人體釋放組織胺的食物，如辛辣刺激的食物、帶殼海鮮、番茄、茄子、香菇、竹筍、芋頭、芒果、草莓、柑橘類水果、起司等，這些都是經研究證實會提高體內組織胺，讓皮膚容易發癢的食物，另外像各種酒類、加工的罐頭食品也易引起皮膚敏感現象，需要特別留意。

俞佑醫師提醒，當患部很癢的時候，可以輕輕拍一拍或是以冰敷來緩解，如果還是遲遲無法改善，千萬不要用手抓以免發炎甚至形成傷口，造成細菌感染，應盡快到醫院找皮膚科醫師確診，才有機會真正痊癒。

千萬不要用手抓以免發炎甚至形成傷口（Gettyimages／視覺中國）

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