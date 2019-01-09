【黑白穿搭】韓國女生IG示範低調穿搭　妙用留白營造纖瘦長腿效果

要是日本女生是甜美打扮的象徵，那麼我們經常提及的韓國女生衣著風格又是如何呢？會穿上我們經常看到的那種大大件、寬身服裝打扮成休閒韓風Look嗎？ 其實，除休閒感外，韓國女生一樣會作出型格的打扮，Bohemianxse就為我們作了一個最好的示範。

韓國女生Bohemianxse喜愛全黑打扮。(bohemianxse@Instagram)

身邊總有一個色彩控和黑白控，色彩控在打扮時喜歡挑選鮮艷顏色、帶圖案的服裝，黑色、深藍這種暗沉顏色幾乎不會出現在她的身上；相反，黑白控則傾向選擇全黑的打扮，偶爾會加入白色作點綴，以基本的黑白色調營造簡約型格的造型。

韓國女生Bohemianxse正正是一名黑白控，翻看她的Instagram就能看到她平日的黑白色調打扮。雖然她的全身造型沒什麼色彩，主要以沉色為主，但還是會選擇剪裁較特別的單品，為造型帶來變化，減少單調感。Bohemianxse喜歡穿上西裝、恤衫等中性單品，可她懂得以貼身服裝和高跟鞋作配襯，呈現帥氣中帶性感的女人味。

全黑造型下，韓國女生Bohemianxse喜愛穿上西裝外套增加層次感。(bohemianxse@Instagram)

比起色彩，Bohemianxse更重視服裝的細節。在一身全黑色的打扮下，除了挑選具有特別剪裁的款式，她也會選擇帶荷葉邊或百褶長裙，以免過份男性化。另外，於夏季時她會選擇以西裝外套配襯吊帶服裝；秋冬季則會在樽領服裝外加西裝外套，增加層次感。同時，她偶爾也會在西裝外套外繫上皮帶或腰包，突出腰部線條。

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韓國女生Bohemianxse偶爾會加入白色作點綴。(bohemianxse@Instagram)

為免過份單調與乏味，Bohemianxse有時也會為造型加入白色元素，T-shirt和恤衫就是她的好幫手。例如她會在短身毛衣內穿上白裇衫，突出少量白恤衫的領位；也會選擇「上黑下白」的造型，上身穿上黑色襯衣、黑色長至腳踝位置的長外套，走路時約隱約現的看見白色褲子，為黑白造型帶來不同的印象。

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除了白色，Bohemianxse偶爾亦會穿上牛仔褲，無論是她平日會選擇的沉色洗水牛仔，也會罕有地選擇淺色牛仔褲，但重要的是她必定會選擇高腰款式，拉長下身比例，營造纖瘦長腿的錯覺。