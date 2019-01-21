日本Model村田倫子的KOL穿搭術　眼鏡、MA1、連身裙襯出日系風格

一直認為日本人是最會穿衣服的民族，而且對於同樣是亞洲的我們也比較好效仿他們的穿搭技巧，畢竟身型都很類似啊！如果你覺得歐美風格太過於隨性和成熟，或是覺得韓系穿搭太單調，不適合喜歡多層次穿搭的你，那這篇絕對要收藏起來！

1）鮮豔色抓住目光

我們發現村田倫子超愛選用紅色來當作穿搭重點之一！尤其是紅鞋與白襪會呈現明顯的對比，層次感可以簡單呈現出來，且也會給人活潑可愛的感覺，如果喜歡更簡約一點的風格，可以單穿紅鞋或是紅襪就好了！（只要是鮮豔色都可以！）

按圖看看如何用鮮豔色彩抓住人家的目光▼

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2）甜美 X 帥氣的混搭風

不喜歡可愛到看起來很柔弱；但也不想帥氣到看起來不好親近嗎？這種甜美 X 帥氣的風格絕對要好好學起來！下半身雖然都選擇長裙，不過第一張的棒球帽和馬汀鞋一下就能避免掉太過甜美的形象，第二張則是利用皮衣強烈的存在感來展現出個性風！

不喜歡可愛到看起來很柔弱？按圖看看怎樣穿才能既甜美又帥氣▼

3）吊帶褲俏皮風

淺色格紋吊帶寬褲與丹寧襯衫雖然是比較中性的打扮，不過圓領的襯衫卻不會導致整體看起來太像是小男孩！另外一套則是因為選擇了蕾絲襯衣和活潑的黃色針織外套，圓潤了整身的Boyish感！而且頭髮編成辮子還能增加可愛度！

吊帶褲俏皮又Boyish？按圖看看怎樣搭▼​

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4）大學Tee不休閒

大學Tee是個大家都熱愛購買的單品，其實它非常好駕馭，不過卻因為寬鬆的版型導致休閒感容易過重！這時可以試試戴頂貝蕾帽添加優雅感，或是穿上裙子散發出溫柔感！如果你想讓可愛感更加升級，就大膽將髮型綁成雙馬尾吧！

Soc T、系T等於「Hea」？按圖看看寬鬆設計該如何Handle▼

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5）MA1搭連身裙蹦出新滋味

MA1和皮褸一樣，總是容易讓人往帥氣的方面做聯想，但其實只要在裡面搭上連身裙，你會發現好像產生了化學作用一樣的神奇！連身裙的柔美平衡了MA1的帥氣度，而若能選擇強調出腰身曲線的連身裙會更好！

MA1不一定要走帥氣路線！按圖看看如何將MA1穿得甜美▼

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6）眼鏡就能改變風格

只要一副眼鏡就可以增強或是改變你的穿衣風格！例如透明鏡框不僅能增加時尚度，也減弱了雙馬尾太甜美的形象；愛心鏡片能增加可愛與俏皮感；最後一副琥珀紋眼鏡則是加強了整體的文青知性感！

只需一副眼鏡就可以改變你的穿衣風格？按圖看看如何提提升知性感▼

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結語： 甜美與帥氣的混搭風真的一直都看不膩，而且一直都是日本女性穿搭的主流之一！除此之外層次感也是必須把握住的重點！另外村田倫子和另外一位人氣模特「柴田紗希」還是好朋友，如果你是矮個女孩的話一定也要 Follow 她啊！

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原文：打造日本混搭風讓注目度 up up！麻豆「村田倫子」的神級穿搭技術一定要學起來！

【本文由「Dappei 搭配 - 穿搭社群 & 流行生活網」授權提供。】

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