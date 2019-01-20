女生們當學生時討厭那套一式一樣的校服，可是上班後的我們，總會懷念從前不用每天起來煩惱穿什麼的日子，甚至竟希望公司能夠有制服提供。

說到底，還只是因為實在太懶，不想花時間打扮，於是「牛記笠記」罷了；有時候放工後有約，想要稍作打扮，卻被同事左一句右一句問及：「你今晚有街去啊？」也難怪，只能怪自己平時的裝束實在過於休閒。

日本女生Ava(aya_green1010@Instagram)

那麼不如參考一下日本女生Ava的造型？她的搭配方式並不複雜，而且所選的每一件單品均是簡約款式，但配襯起來讓整體變得有造型感，像是有花時間打扮過一樣，亦非常適合放工後約會，一舉兩得！看看她有什麼必備單品吧！

為造型增添色彩：亮色單品

日本女生Ava愛穿上色彩鮮艷的單品。(aya_green1010@Instagram)

上班的日子，心情總會有一種鬱悶的感覺，尤其每每在辦公室的窗口看到外面陽光普照時，都會不爽自己還何還要留在一個窄小的密室內。遇其懷一個不快的心情工作，不如為沉悶造型加入一點色彩，令工作天的心情也能變好。

不過，大部份女生都會擔心過份「搶Fo」的問題，畢竟還是要工作，不想引人注目。但Aya就作了一個優質示範，不時都會穿上色彩鮮艷的單品，尤其喜愛紅色、紫色、鮮綠色，甚至帶花俏圖案的半身裙或長褲。想要有時尚又不會過份搶眼的感覺，最重要是必須配襯簡約款式的襯衣，如黑色、白色、卡其色也是一個不會出錯的選擇，同時亦能配上間條服裝，增添一點睇頭。

+ 8 + 7 + 6

相關文章：

【Uniqlo、GU穿搭】冬日告別擁腫！日本輕熟女生 平價襯出少女感

152cm日本素人女生靠Trench coat顯高 平易近人的鄰家穿搭教學

襯出淑女感：軍綠色單品

軍綠色單品也予人一種淑女的感覺。(aya_green1010@Instagram)

近年流行的軍綠色總予人一種中性、「男仔頭」、軍裝的感覺，提到淑女的氣質，絕不會想起軍綠色的單品，但Aya就從衣著搭配上告訴你，只要適當地配襯，軍綠色一樣可以成為淑女、優雅的象徵。

無論是外套、恤衫、半身裙，她都喜愛選擇軍綠色，穿上軍綠色單品時，她會以卡其色、白色等暖色單品作配襯，務求令整體造型變得更柔和。然而，亦會花心思在服裝的款式上，選擇一些窄裙或帶細節位、特別剪裁的款式，加強女性化的感覺。要記住的是，全身上下的造型亦僅僅只能有一件軍綠色的單品，多一件也不可！不然就真的會給人一種過於「男仔頭」的感覺了！

+ 5 + 4 + 3

時尚休閒：Skinny Jeans（窄腳褲）

快重新穿上你的Skinny Jeans吧！(aya_green1010@Instagram)

雖然以現時的時裝走勢來說，Skinny Jeans的地位已被寬褲搶過風頭，但Skinny Jeans至今仍是一樣易於搭配、增加造型感的單品，因此絕對可以把你衣櫃中的Skinny Jeans重新拿出來。

Skinny Jeans始終都是屬牛仔褲的一種，難免會令人認為你過於休閒，由其是你的上司。不過，或許從顏色上入手，就能輕易解決這問題了。

要避免過份休閒，必須要捨棄淺色系，穿上深藍色、黑色、Unwash的Skinny Jeans，就能變得穩重。然而，配襯特別剪裁的上衣便有一種尊重場合，用心打扮過的感覺，仍能穿上一件長外套，令造型更有層次感，這樣便能像一個會打扮、懂穿衣之道的OL了（實質卻是不需太花時間的穿搭）！

+ 7 + 6 + 5

【01女生．愛情告白】正所謂情深說話未曾講，世界與你又何干，無論你係單戀、暗戀、熱戀、失戀，誠邀你趁情人節愛情告白，將由「01月老」（神秘嘉賓）於情人節為你讀出。https://bit.ly/2AMS5PN

（愛情冇限期，但告白有，截止收集：2019年1月28日）

為情人節增添更多意義!請即入去「01心意」平台支持婦女基金會 ,捐款$214,香港01送您 兩張「友人抱抱音樂會」門票,同您一齊重新定義214。門票數量有限,送完即止。(推廣日 期: 1月9日至1月21日):https://heart.hk01.com/zh/project/10078