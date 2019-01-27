【髮帶造型】石原里美示範六個髮型配髮帶　手殘都可以做百變女王

喜歡石原里美在日劇《校對女王》中的各種穿搭造型嗎？配合不同顏色、款式的上下著，再戴上可愛的髮帶，宛如畫龍點睛般地讓她整體看起來更具魅力，也為時下女孩們的穿搭中，增添了髮帶的身影。 只是，髮帶到底要怎麼戴才好看？要如何戴出自信與個人風格，就來看看編輯為大家整理的以下六種造型！

一秒打造造型感：頭髮放下

若本身頭髮很長，或是懶的將頭髮綁起來，在頭髮放下的情況下，一樣也可以把髮帶戴得很有型。有一個小技巧是，利用綁公主頭的方法，先把一撮頭髮分出來，並在這撮頭髮與下方的頭髮間套上髮帶，看起來會更有層次感喔！

▼▼石原里美在《校對女王》中完美示範公主頭配髮帶（按圖放大）▼▼

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可俏皮可優雅：丸子頭、髮髻、將頭髮盤起

簡單梳起一個髮髻，不管是有點蓬鬆或是較為整齊的都可以，整理好髮髻之後，再將髮帶戴上或是綁上一個小蝴蝶結，最後再用黑色的髮夾固定就大功告成囉！另外，若想嘗試溫柔一點的風格，可將原本在頭頂的髮髻綁在脖子的後方，戴上髮帶後女人味立即湧現！

▼▼髮髻配髮帶，可俏皮又可優雅（按圖放大）▼▼

浪漫的度假風情：波西米亞風

你喜歡波西米亞的元素嗎？編輯覺得，每回穿上類似的洋裝和單品時，頓時好希望身處於海島國家，享受熱情的南洋風情呢！而想要展現波西米亞風的髮帶造型很簡單，將頭髮放下，把髮帶直接套在額頭上的位置，再整理一下兩側頭髮，隨即充滿了自然的「空靈感」！

▼▼一條髮帶就可以短暫地將自己帶去海島國家，做個簡單的「空靈系」女生（按圖放大）▼▼

俏麗活潑的風采：馬尾

如果想走一般街頭或是嘻哈的風格，綁一束馬尾便是不錯的選擇！經常看到許多歐美部落客分享穿搭，即便穿著帥氣的皮衣，但配上了髮帶之後，不僅增加了一股柔和感，且完全不失率性的味道，很適合逛街、和朋友出遊時的打扮。

▼▼繼續有請石原里美示範！馬尾配髮帶一秒減齡，清爽又活潑～（按圖放大）▼▼

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輕鬆駕馭長髮帶：垂墜風

髮帶的種類很多，針對不同的材質、花色，與適合的服裝搭配出 100% 的個人風采。那麼，那種「超長」的髮帶應該怎麼用比較好呢？在編輯的觀察下，發現許多人會用「往下垂墜」的方式，把髮帶往下綁，呈現出俐落的感覺，再簡單穿上 T 恤或襯衫，顯得自然又大方呢！

▼▼「往下垂墜」的綁法能呈現出俐落感覺，石原小姐為大家傾力示範（按圖放大）▼▼

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高難度華麗造型：編髮

最後一種比較困難，是將髮帶直接編入頭髮裡面，表現出超有層次感的「專業技術」！編輯發現，許多人會直接把髮帶編入辮子中，再利用盤髮等方式來做變化，這類的造型非常適合出席重要場合，或是跟男朋友約會時後用，展現了滿滿的氣質和女人味。

▼▼將髮帶直接編入頭髮裡面，這類的造型非常適合出席重要場合！（按圖放大）▼▼

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看完了這 6 種造型是不是也和編輯一樣躍躍欲試呢！其實，多試幾次自然就會上手，一起把髮帶加入自己的穿搭筆記中吧！

【本文獲《女子學》授權轉載。《女子學》致力成為亞洲最大女子知識平台。以自我「培力」和創造「改變」為宗旨，用最真實溫暖的筆觸，為時代中的柔性力道賦予能量。】

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