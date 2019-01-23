【情人節】掌握2019美甲趨勢關鍵字：留白、幾何併色、啞光芥末黃

還有不到一個月的時間便是情人節，在這段時間內除了要忙於選購情人節禮物予男朋友外，也請別忘記你當天的造型，尤其是指甲。

雖然情侶經常也會見面，但在情人節不妨再花點心機打扮，務求給予男朋友一個煥然一新的感覺。試幻想一下情人節當日，即使你的打扮與妝容能夠做到完美無瑕，但雙手長滿倒刺、而且乾巴巴的，也絕對會大為扣分！因此有一件事是必須要提早在情人節前完成的，便是到美甲店進行美甲了。

有口碑的美甲店一向都難於預約，加上新年及情人節的關係，必定會令預約時間難上加難，故不如進行預約的同時，先看一下美國知名美甲店美甲師Michelle Humphrey所提出的2019指甲流行趨勢，決定今個情人節要弄的款式吧！

低調簡約：留白

留白的指甲款式帶一種小清新的氣質。(murakaminail＠Instagram)

對於美甲，男生就只想到指甲長得似巫婆、媽媽級別的大紅色、誇張而俗氣的閃石等老土款式，完全不會聯想到「美麗」這兩字，也會叫你別弄那麼多無謂的事情。不過，若然是扔開以上浮誇元素的話，那就不同講法了，簡約的美甲款式絕對能夠加分。

留白款式主要能透明色為底色，有時候亦會用上淺粉紅和裸色做底色，在指甲面畫上波點、星形、線條等不同的圖案，適當地留白，讓指甲看起來低調但亦帶輕微的的花俏感；另外，也可畫上花瓣、貼上乾花等植物圖案，塑造小清新的氣質。

若希望做到極簡主義，也可於透明色甲面的中間位置貼上閃石或畫上圓形，簡單的圖案造就出截然不同的感覺。看似普通的款式，但其實更具心思與耐看性呢！

+ 10 + 9 + 8

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玩味點綴：幾何併色

幾何併色帶一份俏皮感。(Pinterest)

想要在視覺上達到搶眼效果，吸引男朋友的目光，也可考慮一下帶幾何併色的款式。而且幾何圖案的好處在於多變，可以搭配不同顏色、線條、閃石等元素，若用上高對比的顏色作併色效果，形成視覺上的衝擊，也可帶出更豐富的美甲效果以及色彩繽紛、歡樂的感覺。

然而，可採用留白的方式，於甲面上局部用上淺色調，既時尚又不失一份清新感；另外，也可在指緣四周或幾何圖形的線條上增加金色元素，令奢華感大增。

+ 4 + 3 + 2

俏皮溫暖：芥末黃

擔心黃色老套的女生，可嘗試芥末黃。(Pinterest)

黃色是今年的指甲款式大熱，不過礙於不少女生都會對黃色「耍手擰頭」，而且黃色大概也是男朋友不能理解的一種顏色，因此不妨由較柔和的芥末黃色入手，營造一份溫暖的氣息。

除了選擇常見的亮面款式，亦可選擇啞光、磨砂的款式，大玩質感以打造不同的感覺。不過，如果你未能接受到十指也是「黃甘甘」的色彩，均可採用留白方式，畫上幾何圖形或貼上貝殼貼、閃片等裝飾，增添時尚感。或只是選擇其中兩隻手指甲面塗上芥末黃色，其餘則採用撞色設計，避免過份浮誇。

+ 4 + 3 + 2

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