【Beret】畫家帽助修飾臉形，你卻戴得像嘍囉？小技巧易瘦包包臉

不說你也會知道法國女生的時尚魅力是無可置疑的，簡約服裝下搭配配飾，已帶有一種魅力，而不得不提的是基本每名法國女生都會擁有的畫家帽（Beret），無論襯上款式多簡約的衣服款式，也能呈現一種浪漫的法式感覺。 不過，你又有否試過買了一頂畫家帽回家後，自以為能夠如法國女生一樣優雅，望望鏡子後才發現自己如同嘍囉一樣？

畫家帽的確能為沉悶的造型加分，但若然你不想弄巧成拙，想要達到最佳配搭的效果，除了需花點心思於頭髮造型外，更要學懂按照自己的臉形選擇適當的畫家帽以及佩戴方法。

圓臉

圓臉形的女生可於佩戴畫家帽時盡量向後。(Pinterest)

大部份女生都會呻及自己擁有一張包包臉，叫真正圓臉形的女生情何以堪？縱然圓臉形的女生身形不胖，可是圓圓的線條總會予人一種圓潤的感覺，往往也希望透過帽子打造小臉效果。

可選擇較傳統軟身扁塌、前方帽身偏高的畫家帽款式。同時，在佩戴技巧上可把畫家帽盡量向後，只露出前額瀏海或一部份的額頭肌膚，令臉形在視覺上變得修長，達到修飾臉形的效果。

+ 8 + 7 + 6

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長臉

長臉形的女生可選擇帶蓬鬆感的畫家帽。(Pinterest)

顧名思義，長臉形的女生就是臉比較長，擁有額頭高、窄眼距等特徵，容易得到「馬臉」的稱呼，故此類型的女生大多都會留有瀏海以遮蓋少許額頭，務求令額頭看起來短一點，收窄整個臉形的長度。

同樣的概念，長臉形女生可在佩戴畫家帽時，將它移向前，蓋住額頭肌膚大約三分一的位置，以修飾臉形。在款式方面可選擇較挺身、帶蓬鬆感的畫家帽，減弱輪廓的骨感，提升柔和的氣質。

+ 5 + 4 + 3

方臉

方臉形的女生可從佩戴技巧上入手，營造瘦臉的假象。(Pinterest)

方臉形的女生無論是臉頰還是額頭，都是較寬闊，且顴骨至下巴部位呈方形，深邃的輪廓加上方方正正的臉難免讓人有種男生的感覺。在選擇畫家帽時，可從材質方面入手，切忌選擇皮料等挺身的材質，盡可能挑選羊毛或絨毛等軟身材質的款式，增加柔和感，亦可選擇帶點蕾絲細節的款式，增添女性化的感覺。佩戴畫家帽時，可將帽子微微傾斜，以修飾較寬的臉頰，營造瘦臉的假象，同時予人一種活潑俏皮的印象。

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