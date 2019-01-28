2019厚底鞋熱潮　視覺增高10cm穿搭關鍵：露腿、小白襪、長外套

最近時裝界吹了一股 「厚底鞋」熱潮，無論是Dad Sneakers、白波鞋或是Converse，都一定是厚底、厚底、厚底。綜觀各大時裝展，很多牌子都有在鞋子方面加入「厚底」的元素，要如何駕馭一眾厚底鞋，低調穿高10cm，立即解構。

時裝界吹了一股 「厚底鞋」熱潮，無論是Dad Sneakers、白波鞋或是Converse，都一定有一個厚底。(@stellamccartney)

厚底鞋的趨勢，可以說是各位個子嬌小女生的福音，穿上後立即有增高的效果。以下幾款在2019年春夏的fashion show裡頻繁出現的「厚底鞋」，絕對適合各位想增高的女生一試。

厚底涼鞋

最近在一些時裝秀上看到一款涼鞋， 這種些並非我們平日看到那種精緻花俏的涼鞋，而是鞋帶很粗、看起來有點「老土」的涼鞋。這款涼鞋外型有點像美國休閒品牌Teva的運動涼鞋，粗帶加上厚底，舒適度以及功能性較大。經過時裝設計師的加工後，這款涼鞋變成了一件It Item，Stella McCartney、Marc Jacobs和Anna Sui等牌子也有推出這款涼鞋，相信它絕對會是2019年的一大趨勢。

+ 3 + 2

要駕馭這款看似笨重的涼鞋其實並不難，只要搭配一條七分牛仔褲，已經可以營造休閒casual的效果。如果想嘗試大膽一點的風格，則可以嘗試在裡面穿腳眼高度的短襪，可以修長小腿線條之餘又不用露腳趾，重點是它一定會比穿高跟鞋更加舒服。

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Dad Sneakers

自從Balenciaga推出了一款外型奇特、線條複雜多變的厚底Dad Sneakers，隨即帶起了一股Ugly Sneakers的熱潮。(@hypebabe)

除了普通的厚底波鞋，還有2018年的It Shoes Dad Sneakers，自從巴黎世家Balenciaga推出了一款外型奇特、線條複雜多變的厚底Dad Sneakers，隨即帶起了一股Ugly Sneakers的熱潮，各個品牌都紛紛推出自家的Dad Sneakers。今年的時裝秀依然能夠看見很多Dad Sneakers，相信它會在2019年依然會是流行趨勢。

Dad Sneakers雖然看起來與「時尚」和「美感」這兩個詞語毫不相近，但既然它能成為近年最搶手的fashion item，一眾時裝人自然會有駕馭它的辦法。參考不同時尚達人和明星的穿搭，她們喜歡以短裙搭配Dad Sneakers，下身乾淨俐落的打扮，不僅能視覺上拉長高度，笨重的波鞋亦可以突出雙腿線條，達視覺修腿的效果。。第二種穿搭方法則是搭配長裙，選穿較女性化的長裙，可以與中性的Dad Sneakers營造強烈對比，帶點mix & match的味道。第三種方法則是運用襪子，因為Dad Sneakers體積本身就比較大且能夠遮蓋腳眼部份，所以可以大膽選擇較長的襪，露出一小部份的襪子也能營造腿部顯瘦的效果。

+ 9 + 8 + 7

厚底波鞋

上年度大熱的Alexander McQueen Oversized shoes受歡迎程度就不用多說，連阿Sa（蔡卓妍）也在IG反覆穿搭示範。其實除了Alexander McQueen，其他牌子也有推出厚底波鞋，包括Stella McCartney的超高Eclypse Platform Sneakers和Gucci的High Platform Sneakers。就算是傳統運動牌子都有厚底波鞋，如Adidas加厚版的Stan Smith和Nike的Air Force女裝鞋。

厚底波鞋最大的好處就是它的百搭程度，因為本身波鞋本身的設計已經非常簡單，隨便搭配一條牛仔褲已經可以。厚底鞋既是低調又誠實地「增高」，那麼各位個子小的女生不妨嘗試搭配一些平常會覺得「顯矮」的衣服，例如：寬鬆直腳褲、長外套或者飄逸長裙。