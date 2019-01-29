黃翠如岑麗香　女漢子也不抗拒的溫柔色調打扮　見家長好感度Up！

農曆新年除了要去向自己的長輩親戚們拜年外，若你有另一半的話，想必也要禮貌地向對方家長拜年，無論你是首次與他們會面也好，還是已見過數次，於傳統的節日裡當然要乖乖的遵守長輩們對於女生穿著打扮上的規則，以增加他們對你的好感，打造一個好媳婦的形象。

儘管平日你的打扮屬絕不誇張的一派，但若然會面當日犯上一個小小的錯誤，也能影響到長輩們對你的印象。不想犯下致命大錯的話，整體造型必須要配合以下其中一項要求。

穩打穩陣：連身裙

可參考唐詩詠的打扮。(natalietong53@Instagram)

即使平日你的衣著有多出眾，見家長環節絕不是展現你時尚觸角的時候，因為你認為時尚、漂亮的打扮，年長一輩的人或會對此存在與你不一樣的看法，甚至認為你「鬼五馬綠」，故最穩陣的衣著還是簡單的穿上一條連身裙吧，帶有少量印花圖案作點綴就最討喜了！

連身裙不但帶大方得體的感覺，寬鬆版型方便一眾女漢子活動，斯文得來絕不矯情，又方便活動。要記住要避開低胸、性感、貼身剪裁的款式，長度至少要及膝或長至小腿部位，如果所選擇的是薄紗材質的裙款，也務必要「打好底」，以免尷尬。

若你認為連身裙過於單調的話，也可穿上素色服裝搭配半身裙，同樣留意裙款長度之餘，切忌選擇過高的高跟鞋，平底鞋或中低跟鞋就最為適合、萬無一失。

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營造好媳婦形象：柔和色調

柔和色調可打造溫柔感。(wongtsuiyu@Instagram)

長輩們大多討厭全黑打扮，更何況是討意頭的新年時節。不過若你不喜歡鮮明色彩的服裝，或許能嘗試穿上「白色／粉色系列＋淺洗水牛」這柔和色調公式造型。以一身粉嫩色調的服裝見家長，不但能在身上萌生一份溫柔感，打造好媳婦的形象。連身裙以外，穿上毛衣、半身裙也是一個不錯的選擇，同時半身裙的款式也可挑選紗裙，提升甜美度。外套方面，可選擇長外套，既能營造層次感，突出造型，亦能給予別人一種經悉心打扮過的感覺。

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增喜慶感：紅色單品

只要身上擁有一項紅色單品已能增加節日氣氛。(stboo@Instagram)

新年的確是需要透過合適的衣著增加節日氣氛，而長輩們就最喜歡有喜慶象徵的紅色了。不過，亦不代表你一定要將自己打扮得全身紅噹噹，像是化身聖誕老人一樣。

其實只要身上擁有一項紅色單品已能達到相同效果，無論是近年大熱的大紅色、還是低調的暗沉酒紅色，都能點綴整體造型與穿出大方氣質。於選擇上衣與下身服裝時也可挑選有圖案的款式，從而顯得朝氣勃勃。值得一提，大紅色能令亞洲女性的膚色顯白幾度，非常值得投資；當然，亦可選擇搭配紅色的手袋或首飾，造就整體造型的亮點。