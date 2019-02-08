【減價】最後機會入平貨　推薦及膝裙、長外套　四季可重複穿搭品

減價戰已持續了一個多月的時間，而每年農曆新年假期後，大部份的時裝品牌均會陸續出售春季新貨，想要趁低吸納心儀貨品，就必須要把握這段減價的最後日子了！

減價切記不能因價格低而沒有經過心思熟慮就買下來，必須買得精明！

然而，筆者就最為推介以下的單品，原因是這類型的單品大多都會在減價季中價格吸引，而且屬「長興」的款式，甚至是四季皆宜，不容易過時！

長外套

長外套極好配襯之餘，也能修飾身形。(Pinterest)

在減價期間，外套大概是價錢下降得最多的單品，因此絕對是必須要入手的單品。簡單一件已能帶來造型感的長外套。厚身的款式當然在價格上會減得較多，但未必適合現時的天氣，建議你能入手針織、西裝等材質較薄的款式。

長外套擁有極高的配襯程度，還可以遮掩冬季悄悄長下來的肥肉，好處多多。

最常的配襯長外套方法，可簡單的配上T-Shirt、短褲或連身裙，露出美腿之外，即時為簡約、平平無其的造型增加層次感以及時尚氣息；亦可配搭能露出腳裸的九分褲，拉長腿部的視覺效果。不過，在挑選長外套時，亦需避免選擇膊線剪裁過低的款式，如到膊線下垂到手臂中段就可免則免，以免讓上半身看起來顯壯，形成「假胖」的效果。

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紗裙

紗裙適合四季穿著。(Pinterest)

紗裙可謂是四季皆宜穿著，屬不敗的一項單品，無論是在冬天以冷衫配襯，或是衛衣搭配，也能在寒冷的天氣下營造甜美感。

然而，在春季和夏季時，也可以T-Shirt搭配，簡單又能打造仙氣。紗裙雖然是百搭，不過還是要在挑選款式時多加留意，最好就是選擇過膝或到腳裸位置長度，材質方面也要挑選輕薄的為主，以免於上身穿得較多時，令整體造型也一併變得臃腫，上重下輕的配搭才能謝絕顯胖、顯矮的情況發生。

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及膝裙

只要按照身形選對及膝裙，就不會發生顯矮的情況。(Pinterest)

與紗裙的入手理由一樣，及膝裙也是任何時候也能穿著的一項單品，熱潮更由去年秋冬（配冷衫）一直延續至今年春夏的魚尾裙熱潮。或許大部份女生都會對及膝裙有種錯覺，會認為穿上後必定會顯得矮小，但其實只要選對剪裁，及膝裙一樣能修飾身形。若然平日腰部較壯健的女生，大可選擇高腰的直身剪裁，以拉長身體線條比例；而認為自己臀部較豐滿的女生，則可選擇A-Line款式，修飾下半身身體線條，打造瘦削的效果。至於身形偏瘦，臀部沒肉的女生，也可選擇蛋糕裙款式，增加層次感，從而令身形變得更好看。

選及膝長裙有三個重點：１)材質要輕、2)剪裁要特別、3)有開叉為佳。

女生們大可選擇不規則剪裁或裙腳有開叉的款式，一樣為整體造型上帶來變化，二來於走路時，裙擺會因腳步的擺動而營造飄逸效果，露出腿部肌膚，讓人移向目光，更能打造出不經意的小性感呢。

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