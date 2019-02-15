【李彩華結婚】情人節發婚照宣布閃婚　4套婚紗隱藏中碼身形缺點

在「11月11日光棍節」出生的李彩華（Rain），在人生的35年內遇過數名圈內、圈外的男士，可惜戀情一律未能開花結果；2015年與何遠恆相戀最被廣泛關注，甚至到談婚論嫁的階段，惟最後因婚姻理念不能達到共識而分手，令人替她感到心疼，其後仍沒有任何有關她談戀愛的消息。 不過，Rain就在剛過去的情人節給大家一個驚喜，在社交平台發佈婚照，宣布自己已成為人妻的消息。

李彩華（Rain）於情人節宣布已婚的消息。(rainli1111@Instagram)

「Rain + Eric = Mr & Mrs Huang」，那是Rain在微博發佈與丈夫Eric的Q版肖像和利是封的照片時的描述，分享閃婚喜訊，意味以後的「光棍節」她再也不是一個人；其後她更公開了與Eric的甜蜜婚照。

李彩華（Rain）發佈甜蜜婚照。(rainli1111@Instagram)

除了陽光打入室內營造更溫馨感覺，Rain與Eric的甜絲絲笑容外，更讓人留意到的是，僅僅在數張婚照中，Rain總共穿上了4套不同剪裁的婚紗，包括：背心形帶有串珠薄紗婚紗、露肩喱士連袖魚尾婚紗、Tube Dress款魚尾婚紗，以及Tube Dress款長拖尾婚紗。

由於Rain的身形偏瘦，尤其是鎖骨明顯，令她輕鬆駕馭得到各種類型的婚紗款式，不過Rain也不是天生嬌小骨架的女生，擁有172cm身高的她，其實也屬中碼女生一名。只要你或朋友當過準新娘，女生們必然有經驗所有婚紗都小得要命，而什麼魚尾裙款，一眾中碼女生更是「有得睇、冇得揀」，這次Rain完美駕駛不同款式的婚紗，跟她聰明選擇有莫大關係。

中碼身形女生，一般先天骨架較大，不是說減減肥就可以。粗手臂，臀部大、甚至微胖女來說，要把婚紗穿得美，更是難上加難。但各位準新娘只要學懂以下技巧，清楚了解並按自己的身形特質選擇適合的婚紗（認真程度要跟選Mr.Right一樣！），方能令你毫無顧忌，美美的出嫁。

《01女生．情人節特備節目》「愛情告白」文章：



【情人節告白】總有一封寫畀你！38封讀者告白信 情深說話情信講​



俄仔Ansheles談戀愛「吸引力法則」：女生勿主動，但要識畀signal​



【情人節】羅力威「最長情的告白」 雨僑：比我想擁有的更多

中碼女生

中碼女生容易產生高不成低不就的狀態，故需要清楚知道自己身形，以選擇合適的剪裁掩飾肥肉。(Pinterest)

雖然中碼女生的身形不算胖，更可以用上適中來形容，應付日常生活的衣著甚或很型格。但換了是婚紗的話，感覺高不成低不就。即使身形適中，手臂仍有點肉也是理所當然，除了學李彩華一樣，選兩款以喱士遮手臂位的有袖off shoulder款，或cap sleeve（雞翼袖款），也可選擇粗肩帶的款式，粗肩帶能夠遮掉大部份的肩膀肌膚，轉移視線，令人不會輕易注意到手臂。

另一中碼女生最介意的問題便是小肚子，若你本身有小肚腩的問題，就切忌選擇貼身的魚尾剪裁，最好選擇高腰而帶有蓬裙設計的款式，這樣便能掩飾小肚子的存在了。

+ 3 + 2

相關文章：

【卓韻芝】喜帖反傳統也積極修身 準新娘指「很窄的婚紗」會是？

【輕婚禮】拋開老土又得體！每位新娘必備的中低價位婚鞋

骨架闊大

骨架闊大的女生可選擇V領婚紗款式。(Pinterest)

骨架大的女生在日常穿搭中，如選擇稍稍闊身的衣服，便容易形成「偽胖」效果，相當令人苦惱，更何況是選擇婚紗？挑選婚紗時需避免掛頸式設計的款式，雖然掛頸式屬近年受歡迎的款式，但入膊的設計只會令你的缺點表露無遺。若以受歡迎程度計算，或許也能選擇近年來也十分受歡迎的V領款式，除了帶來性感效果外，仍能在視覺上能夠帶來拉長比例的效果，營造苗條的感覺。

然而，如果臀部較為有份量的話，就傾向選擇A-Line剪裁的款式，以修飾身形，同樣切忌選擇貼身的魚尾剪裁，否則結婚當日只會像一個葫蘆一樣走來走去。

+ 4 + 3 + 2

160cm以下女生

嬌小女生除了可選擇短身婚紗外，仍可選擇簡約款式的婚紗。(Pinterest)

如果你是160cm以下的中碼女生，可選擇能夠露出腳踝部位的款式，營造長腿效果。

婚紗方面，蓬裙設計的款式，未免帶來累贅感覺，形成更加顯胖、顯矮。此時，可選擇短身婚紗，露出腿部，營造顯高的效果，若嫌短身婚紗的感覺不正式的話，也可選擇前短後長，帶有拖尾設計的款式。更可以簡約直身的剪裁取勝，選擇圓領或闊領的款式，帶出端莊感同時簡約不花巧的款式營造修長效果，亦可選擇復古風格，如帶點象牙色調的婚紗，像李彩華一樣配合帶點韓式復古味道的婚照，塑造優雅浪漫感。

+ 9 + 8 + 7

【周五心意運動】您捐一封$50利是，已可為基層送上溫飽，01心意呼籲您支持【香港婦女中心協會】，每$50可為1個基層家庭送上暖湯。