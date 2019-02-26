【睡房佈置】IKEA風定無印風？四個藍本　打造知性優雅的私人空間

吳爾芙說：「女人要擁有自己的房間。」但是有些時候結束一整天的上班，回到家後看見亂糟糟的房間心情難免會很雜！如果家裡的房間可以像民宿一樣舒適漂亮那該有多好？相信這是很多人的心聲！本篇就要教你用最簡單的方式，打造屬於自己喜愛的房間。

首先，第一步要先確定你喜愛的風格是屬於哪一種：

1. 清新簡約風

如果你平常喜歡像無印良品風格的品牌，那麼一定會喜歡清新簡約風！透過窗外的自然光，照射在白色家具上，使整個空間舒適又明亮，搭配上木質的地板，既能夠讓房間維持一貫的風格，又可以注入一股溫暖的氣息。

▼▼以淡淡的單色為主調，無印良品風簡約又清新（按圖放大）▼▼

2. 柔和知性風

如果同樣喜歡簡約風格，但卻又不想這麼素雅的話，可以嘗試看看運用以灰黑白為基調，再加入一點淡粉色作為調和的柔和知性風。淡粉色的加入能使房間看起來更加活潑，簡單又不過於雜亂，還能散發出專屬女人的知性魅力。

▼▼冷暖相交的色系，令人陷入濃濃的知性魅力（按圖放大）▼▼

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3. 藍調優雅風

相較於前兩者，藍調優雅風屬於更加沉穩的選項，利用灰與深藍這兩個北歐色系作為主要的配色，帶給人一種俐落與幹練的感覺，但同時卻又不失其優雅的氣質。

▼▼中性的藍調北歐味濃，是優雅幹練的代表（按圖放大）▼▼

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4. 溫暖鄉村風

除了上述之外，你也可以選擇自己喜歡的鮮豔色系作為點綴的元素，比方說深藍色與銘黃色搭配，呈現出一種溫暖的鄉村風格，儘管兩者顏色都非常搶眼，但卻不會產生不協調的感覺，反而帶給人一種活潑亮眼的視覺效果。

▼▼活潑鮮艷的顏色溫暖怡人，房間就像圍著火爐的小鄉村（按圖放大）▼▼

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選定風格後，接下來就可以根據自己的喜好，選擇不同的招式來進行佈置

▼▼按圖放大五個佈置房間的小貼士，助你打造真正適合自己放鬆的空間▼▼

看完上述的方式，會發現其實想要將房間佈置成理想中的樣貌並不難，只要掌握基本的配色和善用裝飾的單品，你的房間也可以長得像 IKEA 的展示間。

【本文獲《女子學》授權轉載。《女子學》致力成為亞洲最大女子知識平台。以自我「培力」和創造「改變」為宗旨，用最真實溫暖的筆觸，為時代中的柔性力道賦予能量。】