Karl Lagerfeld逝世|CHANEL外老佛爺屢創Fendi傳奇：像段開放婚姻

置身時尚界70年，老佛爺的創作令人驚艷。提到老佛爺，大家都會跟CHANEL劃上等號。與CHANEL結緣前，老佛爺已與Fendi家族合作，至今已超過半個世紀。

老佛爺與Fendi家族合作，至今已超過半個世紀。（Getty Images）

創立標誌性的FF logo 演繹“Fendi is fur, fur is Fendi”

老佛爺在短短五秒內繪畫了由兩個F字組成的草圖，創作了FF標誌，意思是「Fun Furs」（網上圖片）

意大利品牌Fendi以高品質的皮草起家，老佛爺在32歲時獲得Fendi家的五姊妹賞識，開始合作關係，他的設計顛覆了大眾對皮草的認知。處理珍貴的皮草是一門學問，當其他設計師還在製作款式基本的貂皮大衣時，老佛爺已大膽將皮草染色、修剪，拼以不同材質的布料。在傳統的設計師眼中，這無疑是在打破關於皮草的規矩；在老佛爺心中，他只是在能揮自己的非凡的天份與技術。創新的設計再次奠定Fendi於皮草界的地位。

我從未有過結婚了的感覺，和Fendi的情誼就像是一場開放的婚姻關係。 Karl Lagerfeld

老佛爺在32歲時獲得Fendi家的五姊妹賞識，開始合作關係。（網上圖片）

隨著老佛爺的加入，Fendi開始打進高級女裝與飾品的市場，近年興起的復古FF logo便是出自老佛爺之手。FF其實是“Fun Fur”的意思，結合老佛爺的玩味個性又承傳品牌的核心宗旨。FF logo成功讓Fendi打入時尚市場，直至最近以方形設計回歸，在一眾明星的追捧下再創潮流。

中國萬里長城、羅馬許願池 史無前例的Fendi時裝騷

Fendi於2016年於羅馬許願池上演了「傳奇與童話」的高訂時裝騷（Getty Images）

既然老佛爺為Chanel在巴黎大皇宮打造了超級市場與沙灘，又怎會對Fendi時裝騷有所怠慢？2007年Fendi在擁有2,000年歷史的萬里長城，舉行2008春夏系列時裝騷，成為首個將長城變成T台的始創者。

Fendi成為首個將長城變成T台的始創者（Getty Images）

老佛爺創意無窮，怎會滿足於萬里長城的時裝騷。2016年於羅馬許願池上演了「傳奇與童話」的高訂時裝騷，這個系列的靈感源自一本1914年的北歐童話書《East of the Sun and West of the Moon》。他表示那童話書這是我小時候的回憶。這個系列和成衣不同，它是為有特別生活的人而設的。」把極具象徵性的羅馬許願池打造出非同凡響的水上舞台，相信只有老佛爺能駕馭得到，也只有Fendi家族願意無條件地支持。

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