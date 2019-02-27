【手袋實測】Loewe漸變色大象袋：外型及工藝滿分　一圖睇清容量

對於女生而言，手袋及鞋子從來都是難以抗拒的單品，就算平日不是時裝精，心目中總有幾個心水手袋，希望有天可以將它們帶回家。不過，並不是每個女子都會走入專門店將手袋拿上手，再「驗屍」般檢驗手袋細節。 於是乎我們決定以100%零廣告的方式進行手袋實測，讓一眾不敢走入專門店的女生可以有個真實的用後感作個小參考。 攝影：龔嘉盛

今次我們特意挑選了Loewe的Elephant Spray Mini Bag Orange Sunset。

Loewe創立於1846年，比起Burberry、Chanel、LV都要早。然而因為Loewe向來低調，只默默地傳承品牌工藝，因此名氣沒有其餘大牌強。不過，自從Loewe被收購再加上Jonathan Anderson加盟之後，Loewe既保留了舊有的工藝，亦多了幾分活力。

近幾年Loewe推出了高實用性兼且極具標誌性的Puzzle bag及Gate bag，都讓一眾小資女極之心動。今次我們選擇另一大熱款式Elephant Mini Bag，同樣兼具外型與工藝二大優點。

就連是平日最型格、對可愛圖案冷感的同事，都無法抵抗Elephant Bag的魅力，連聲高呼：「好靚啊！」不過原來品牌當初之所以會推出大象造型零錢包，是因為一位工匠不忍扔掉用剩的皮革，於是便創造出了動物造型的零錢包。後來，有次Jonathan Anderson造訪工廠，被動物造型零錢包吸引，於是推出大象形狀的手袋，便成就了Elephant Bag。

至今，Loewe推出過不同顏色、不同花紋、不同大小的Elephant Bag，更曾經與大象保育計劃合作，將收益全數損贈Elephant Crisis Fund，非常有意思。

+ 10 + 9 + 8

講完Elephant Mini Bag的背景資料，再講講手袋的材質及實用性。Loewe堅持在西班牙製作手袋，而Elephant Bag更是全人手製作！工匠會花上8個小時進行切割、上色、縫訂，今次我們實測的Spray Mini Bag Orange Sunset，便是工匠全以人手噴塗而成，皮革上全部顏色都無縫融合在一起，單憑噴塗技術足見工藝之高超。

不單如此，每個Elephant Bag幾乎是以一張軟紋小牛皮製成，大象的輪廓更只憑手工黏合，需要極之精準的切割工藝，才可確保每隻大象可以站立。最後工匠會在頂部縫上拉鍊，並縫上押有Loewe字母的包底，手工無可挑剔。

然而，在大家最關心的「容量」部份，Elephant Mini Bag就相對遜色。整個Elephant Mini Bag無任何間隔，而且容量只有21x14x13.5cm，就連一個長銀包都放不下，僅可以放入信用卡、八達通、電話、少量化妝品。不過就如同事所講：「現在大家買手袋都貪其好看多於實用性，要不然為何mini bag熱潮不減？」

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