【朴信惠】短髮瘦面黃金比在於耳下＿cm　減齡或變大媽一線差

換個髮型可以減齡瘦面，令五官輪廓變深邃？參考朴信惠的全新髮型，掌握大熱短髮的黃金比例，換上一個清新的春日造型。

朴信惠剪了短髮散發出獨特的氣質感（ig_ssinz7）

最近不少女星都剪掉秀氣的長髮，換成更顯氣質的耳下短髮，不但完全沒有違和感，反而令人眼前一亮。早前宋慧喬為劇集《男朋友》剪了個逆齡短髮，晃眼間年輕了十年如青澀的大學生的造型已令人驚艷。加上一直予人溫柔感覺的朴信惠也剪了一頭嫵媚的短髮，修飾了帶baby fat的小圓臉，證明瘦臉不一定要靠長髮遮掩，只要選對合適的短髮黃金比，任何面型都可以輕易駕馭短髮造型。

短髮黃金比例：「耳下3CM」顯臉小

朴信惠本來留著一把長髮（IG_ssinz7）

朴信惠出道時身形圓潤，長著baby fat小圓臉，雖然現在瘦身成功，但其圓臉仍是其獨特的個人魅力。她一直都以長曲髮示人，利用頭髮的捲度修飾面型，成功令圓臉在視覺上變小。當圓臉女生還在以長髮遮遮掩掩的時候，朴信惠毅然挑戰短髮，配合充滿空氣感的捲度，甚至比長髮造型時的面型更顯修長。

要營造出氣質時尚的感覺，秘訣在於頭髮長度為耳下3CM，利用髮尾修飾臉部兩邊最特出的地方。朴信惠剪了一頭帶捲度的Bob hair後，本來被長髮搶了風頭的精緻五官更顯突出，加上韓式飄逸瀏海，完全展現個性美。

減齡短髮與「大媽」髮型只是一線之差

「八字空氣瀏海」是短髮的減齡細節（《男朋友》劇照）

短髮的可塑性要比長髮高，短直髮配合利落打扮，帥氣程度不下於男生；為短髮加上不同程度的捲度也可營造出活潑到嫵媚的感覺。同是Bob hair，卻可以呈現少女與「大媽」兩個截然不同的形象，減齡短髮重點在於輕巧的瀏海。韓式的「八字空氣瀏海」與短髮配合度高，帶有質感的瀏海不會讓人感覺在裝年輕，但卻能營造出少女的感覺。

宋慧喬剪了瀏海頓時變成少女（IG_kyo1122）

要是還沒有勇氣剪短髮的話，不如看看以下短髮比長髮更有個性的女星示範，應該會讓你有衝動立刻預約髮型師：