【CHANEL PFW】一次過欣賞老佛爺Karl Lagerfeld告別遺作！

上月老佛爺Karl Lagerfeld因病辭世，令人惋惜。他為CHANEL設計的最後一個系列日前在巴黎時裝周亮相。模特兒身上既優雅又瀟灑中性的服飾，完美勾勒出屬於Karl Lagerfeld的CHANEL風格，看完之後讓人對他更為不捨。

今次時裝秀再次於巴黎大皇宮舉行，整個秀場幻成一個寧靜的山中小村，配樂更特意加入冰柱般的叮噹聲，讓人宛如處身在濃厚的冬日下欣賞CHANEL2019秋冬系列中73款不同的造型。

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一開始全場默哀一分鐘以悼念一代時裝大師，隨之播起老佛爺生前說的話，最後以他用英語說的一句話：「Oh! It’s like walking in a painting!」揭開序幕。

老佛爺的愛將Cara Delevingne特意再次走上T台，為這場特別的Chanel秀擔任開幕模特兒。她以一襲以CHANEL經典的斜紋軟呢製成的格紋大衣，配搭大方格軟呢上衣及闊腳褲，以及帥氣的軟呢帽，為大家介紹老佛爺為CHANEL設計的最後一個系列。

今季主打以各款美不勝收的斜紋軟呢格紋大衣，又或今季大熱的斗篷型大衣搭配大方格軟呢闊腳褲，盡顯現代女性剛陽硬朗的氣質！當然少不了經典的套裝及連身裙，除此之外亦有以閃片砌成的雪花圖案上衣配搭「雪球形」紡羽毛半截裙、高領或絲瓜領小斗篷、羊毛大斗篷、鬆身粗冷針織毛衣、時尚感十足的滑雪裝，完美展現出老佛爺心中的CHANEL風格。

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最後時裝秀以David Bowie的hero畫上句號，模特兒灑淚走過巴黎大皇宮，觀眾起立鼓掌，感謝老佛爺在傳承品牌的優雅之餘，加添了他獨有的活潑與灑脫硬朗，不單延續了品牌的生命，更為大家帶來難忘的回憶。

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