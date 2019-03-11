【CHANEL】唇膏控必定失控！CHANEL一口氣推出27款透亮光感唇膏

不知道大家有沒有同樣問題：老是尋覓不了同時兼備「顏色、質感、持久度、外型」四大要求的唇膏？ 上幾季流行不脫色霧面唇膏，可是當擁有之後，卻發現手上那支不脫色霧面唇膏是多麼的乾燥，不單讓唇紋盡現，更令嘴唇繃緊得極不舒適。

這些年，筆者就如許多少女一樣，是個不折不扣的CHANEL控——單單是那個雙C logo，就足以叫筆者乖乖掏出信用卡了。然而不少人都曾經認為CHANEL出品的唇膏未必是最水潤及最多色的好選擇。今季CHANEL彷彿聽到大家的心願，推出的ROUGE COCO FLASH透亮光感唇膏系列，貼心地一次過滿足了大家對唇膏的高要求。

先講外型。上季CHANEL推出與紅樽NO.5非常匹配的特別版紅管唇膏，引發一陣搶購潮。今季他們再次在唇膏外殼下功夫：看似是一如既往的黑色唇膏外殼，卻改以透明閃爍的物料設計唇膏蓋，不單令整支唇膏看起來更時尚特別，而且更不用打開唇膏蓋才找到想要的那支唇膏；只要從透明的唇膏蓋看下去，即可知道手上唇膏的顏色，讓你即使擁有無數支CHANEL唇膏卻找得手忙腳亂。

以新系列唇膏砌成的CHANEL Logo，相當有氣勢：

大家此時或許會問一句：「有色潤唇膏有何大不了？」好吧，今季CHANEL一次過推出27款不同色調的唇膏，包括深受OL喜歡的裸粉色調、夏日感十足的橙紅與赤粉、嫵媚而不俗氣的玫瑰木及莓紅、今季必備的正紅色、甚或是神秘十足的紫紅與朱古力色調，應有盡有，讓大家可以輕易就尋得心水唇色。

一次過了解ROUGE COCO FLASH透亮光感唇膏系列所有顏色及價格：

+ 23 + 22 + 21

CHANEL更推出三款凝亮唇膏TOP COAT，顧名思義，是用以塗抹在第一層唇膏以上的「添加物」。今次他們推出讓唇色變得明亮閃爍的#200 LIGHT UP，亦有讓唇色變得更鮮艷豐富的#202 WARM UP，以及非常適合出席晚宴使用、能配合任何唇膏使用的#204 DEEPNESS。輕輕一抹即可為唇色帶來變化，唇色更會因大家塗抹多少層TOP COAT而出現不同的效果，若你是一位唇膏控，一定不可錯過這三支TOP COAT！

點擊查看三款凝亮唇膏TOP COAT的號碼與價格：

同場加映：今季CHANEL推出了共有四種顏色可供選擇的六角型太陽眼鏡，若配上同色唇膏，即時為造型加添活力與時尚感！品牌早前找上了老佛爺生前的繆思之一Lily Rose Depp為大家做示範，時尚又活潑的樣子讓人非常心動！有興趣的朋友可以到CHANEL的化妝品門市查詢。

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