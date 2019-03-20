59歲惠英紅分享「防腐劑」比堅尼照　凍齡保養外減齡優雅穿搭必學

《第十三屆亞洲電影大獎》已於3月17日結束，惠英紅憑電影《翠絲》榮獲「最佳女配角獎」獎項，其後更於社交平台分享其比堅尼照片，獲網民大讚59歲的她身材姣好，保養得宜。 但其實惠英紅除了精於保養，穿搭功力更有一手，不時於日常造型中帶出成熟與幹練的一面！

惠英紅於社交平台分享其比堅尼照片，獲網民大讚。(kara_waiyinghung@Instagram)

惠英紅所發佈的照片，相中的她不僅穿上甚少看到的比堅尼，更擺出誘人姿勢，露出一雙美腿，若不是道出了她的年齡，似乎會讓人難以想像得到她的歲數。

除了保持到如少女般的身形，前陣子在「#10YearChallenge」興起時，惠英紅也跟上熱潮，於社交平台張貼自己10年前後的照片，更笑言自己像吃了防腐劑一樣，沒有太大的改變。除了在一些訪問中分享過「每餐只吃8成飽」、「勤做運動」等方法令她保養得宜外，惠英紅對穿衣之道亦有自己一定的風格，更曾被Miu Miu邀請為2019春夏系列走騷，可見她對於時尚也有一定程度的見解。

或許我們大多只是從電影、有關電影的頒獎典禮看到惠英紅的身影，所穿的服裝以晚裝為主，但她平日出席電影宣傳活動以至私下放假的衣著也絕對值得參考。

透視裝：黑色與糖果色，帶出不同的味道

惠英紅證明了年齡並不是影響衣著的最大因素。(kara_waiyinghung@Instagram)

或許，大家都會認為透視裝只屬青春少艾的專利，但惠英紅就證明了年齡並不是影響衣著的最大因素。惠英紅不時都會穿著薄紗透視材質的連身裙，甚至會於出席大型活動時大膽地透出內裡的Bra top，展現性感的一面。不過大多時候又會只選擇黑色單色的簡單款式，或是選擇帶有印花圖案的款式，既時尚又能營造出一種女性成熟的韻味；然而有時候，惠英紅也會走上少女風格，選擇淺色系、薄紗、雪紡材質的服裝，關鍵是配合深紅唇色，達至減齡又不會過份「扮少女」的效果。

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西裝褸：帶出女性強硬幹練一面

惠英紅經常會於西裝褸外繫上一條粗腰帶，營造瘦身的效果。(Vcg.com)

西裝褸、乾濕褸，以至恤衫都是惠英紅平日喜歡的打扮之一，較常見的配搭就是西裝套裝或以西裝褸配搭其他顏色的西褲，配上高跟鞋，展露女性幹練的一面，間中也會選擇穿上半身裙中和西裝褸予人刻板沉悶的印象，不過說到最重要的，還是惠英紅大多時候都會選擇高腰款式，拉長身體線條與比例。同時，她也經常於西裝褸外繫上一條粗腰帶，營造瘦身效果，強調腰線，亦大增一種時尚風範。

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休閒造型：以棒球帽、球鞋，穿出年輕活力感

惠英紅亦會於平日換上休閒感的造型.。(Vcg.com)

除了女性化與幹練的打扮，惠英紅亦會於平日換上休閒感的造型，T-shirt、牛仔褲，便是她的最愛。即使已到達50+的年齡，她從不怕以短褲騷長腿示人。不論是牛仔短褲還是直腳牛仔長褲，她都會以球鞋作搭配，帶出一份活力感，更顯年輕的打扮；而間中也會選擇印花服裝，以及以素色上衣搭配印花下裝，以增加造型感，帶有少女味道之餘亦不見得與她的真實年齡上的搭配方式有任何不搭調感覺。更重要的是，惠英紅如一般女生一樣，喜愛配戴棒球帽，不但可達到修飾臉形的效果，更能為整體造型增加亮點。

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惠英紅參與過不少電影演出，其演技以及「不變」的外貌讓人印象深刻，你又記得哪幾套？

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