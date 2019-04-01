【香水推介】小資女的低調魅力！春天必備七款清新「花香調」香水

味道，是一種浪漫的氛圍。味道，摸不著卻讓人傾心。味道，象徵某個人的特質。正因如此，才會有那麼多的香水，來為我們每天的生活，添加一絲絲「不同的意義」。即便最近天氣處於「春天後母心」的時候，但另一方面也在提醒著我們，萬物甦醒的春天將來臨，而妳準備好要用什麼味道，來迎接這個春暖花開的季節呢？

編輯認為，春季特別適合「花香調」的氣息，各種可人、艷麗的花朵有著不同的香味，分別適合每位具有獨特風格的女性。以下將推薦 7 款「花香調」的香水、香精，期待在這個春天裡，妳也能找到一個味道來表現自己！

1) OHANA MAHAALO「幸福花雨」

來自日本的「OHANA MAHAALO」，香精濃度只有2%至3%，屬於清淡型的香水。以粉色的瓶身，不同的香味就有不同的特色圖案，輕柔、優雅的香調，深受小資族的喜愛。這款《幸福花雨》，不論在日本或是臺灣都十分受歡迎，淡淡的花香，彷彿早晨起床時，打開窗戶所吸到的第一口清新空氣。

★ 香調：風信子、茉莉、麝香

2） Lancome「Miracle」

Lancome（蘭蔻）這瓶Miracle非常地經典！雖然外型的設計感比較簡單、低調，但味道可以說是噴一次就會愛上，有種成熟、高貴卻不失優雅的氣息；且香味的持久率也頗高，有時候一整天下來，時不時就能聞到那雅致香氣。編輯很喜歡它的後味，那種淡淡的花果香調，更能襯托出小女人的知性美。

★香調：花果清新調 ★前味：荔枝、小蒼蘭 ★中味：木蘭花、胡椒、青薑 ★後味：麝香、琥珀、茉莉

3） KENZO FLOWER「罌粟花女性淡香精」

跳脫名牌高單價的框架，KENZO 的罌粟花淡香精，在價格上十分親民，特殊的瓶身設計，令人眼睛為之一亮，幾年前還請了女神舒淇來擔任代言人。事實上罌粟花並沒有味道，只是透過它的形象，來傳達纖細堅強、簡單優雅的概念，前味是舒服的保加利亞玫瑰，中味則是充滿性感魅力的白麝香，尾韻則有清新、溫暖的氣息，很適合前衛的都會女性們。

★香調：玫瑰花香調 ★前味：保加利亞玫瑰、山楂、肉桂樹、紫羅蘭 ★中味：樹脂、留尼旺島香草、白麝香 ★後味：希蒂鶯、彩戈素

4） Jo Malone「Wild Bluebell 藍風鈴」

來自英國的 Jo Malone 香水，可說是每個女人的化妝台上至少都要有一瓶，若想在春天來臨時選擇一點不一樣的味道，編輯超推這瓶「藍風鈴」！剛噴上去的感覺，很像春天時躺在柔軟的草地上，旁邊正是陣陣花香的感覺，非常舒服。而到了後面，又充滿著柔美溫潤的味道，讓妳一整天都是好心情！

★前調︰藍風鈴 ★中調︰柿子 ★基調︰麝香

5） MOSCHINO FRESH COUTURE「小清新女性淡香水」

第一次看到MOSCHINO的這款香水，心裡想說：「這是在開玩笑嗎？也太鬧了吧！」等到終於按耐不住好奇心，買一瓶30 ml的來嘗試看看後，簡直驚為天人！（還好不是清潔劑的味道）整體的香調是舒服的柑橘花香調系，聞起來非常柔和，帶有點甜而不膩的氣息，宛如剛洗完澡時，身上還殘留著沐浴乳的暖暖香氣，想要一聞再聞！

★香調：柑橘花香調 ★前味：柑橘、佛手柑、伊蘭伊蘭 ★中味：覆盆莓、白牡丹、桂花 ★後味：雪松木、白廣藿香、龍涎香

6） Marc Jacobs Daisy Dream「雛菊之夢女性淡香水」

真的不得不說，MJ的雛菊系列香水，外型設計真的好浮誇又好美麗，編輯買來連盒子都捨不得丟呢！這款藍色的 「雛菊之夢女性淡香水」，其實味道很輕，是一種微風吹過會聞到的清新香氣，但又帶點活潑、可愛的感覺。噴上它，最適合穿上小洋裝和男友去約會，讓他感受妳甜美可人的樣貌！

★前味：黑莓果、葡萄柚、水梨 ★中味：茉莉花、荔枝、紫藤花 ★後味：白木香、麝香、椰子汁

7） Fragonard「Marche aux Felurs」

Fragonard 來自法國，外型的設計充滿細緻的手繪圖案，視覺感很高。在可愛的瓶身裡，蘊藏著充滿春天味道的香氣，完全就是一種「處在花園裡」的感覺，在一個晴空萬裡的舒適天氣裡，獨自一人開心地暢遊、欣賞美麗的花朵，享受周圍花兒散發出的柔和氣息。編輯覺得，到中味時那股鈴蘭結合茉莉的味道，真的好優雅、好舒暢，不論上班、逛街，甚至有朋友來家做客時，都很適合喔！

★前味：甜瓜、黑醋栗 ★中味：香豌豆、鈴蘭、桃子、茉莉、橙子花 ★後味：麝香

香水就像一件看不到的衣服，不同的味道所展現出的就是不同的風采，想要性感、可愛、溫柔、婉約，這些特質全都可以以氣味來做詮釋，真是迷人又讓人難以言喻啊！

【本文獲《女子學》授權轉載。《女子學》致力成為亞洲最大女子知識平台。以自我「培力」和創造「改變」為宗旨，用最真實溫暖的筆觸，為時代中的柔性力道賦予能量。】