【拒絕撞衫】一街Zara、H&M、Forever21？推介三個親民的歐美品牌

這一年因為身材已不如以往纖細，因此淘汰些衣服，換得些空間，當然要趕緊補貨呀！雖然可以在 ZARA 買到精品類似款，但撞衫率實在太高，所以還是掏出口袋名單，到國外購物網站巡視一番，在這裡就推薦給大家美國輕奢華電商品牌，即使價格不像 ZARA 親民，但質感絕對無庸置疑，也是許多歐美明星和Bloggers的愛牌！

For Love & Lemons

會認識這個品牌，是看到孫芸芸的姊姊孫瑩瑩穿到午宴上，實在太美若天仙，看到照片後立刻私訊詢問她，這下才認識 For Love & Lemons。

For Love & Lemons由 Grillian Mahin 和 Laura Hall共同成立，風格帶有波希米亞的奔放、美國女孩的健康性感，以及清新的鄉村風，多為低胸、露背、透視。品牌除了日裝，還有泳裝、內睡衣、童裝和親子裝，一應俱全。

按下圖看更多For Love & Lemons的服裝設計吧▼▼▼

+ 11 + 10 + 9

Pixie Market

Pixie Market 原是在紐約的複合式選品店，後來在 2016 年轉型為此電商品牌，保持每周新品上架的快速節奏，服裝風格清新年輕、簡約摩登、溫柔浪漫，亦販售耳環、包款、泳衣，每件單品都適合相互混搭，搭出屬於自己的風格，在這裡能找到所有場合需求的服裝。

按下圖看更多Pixie Market的服裝設計吧▼▼▼

+ 13 + 12 + 11

Stone Cold Fox

Stoen Cold Fox 簡稱 SCF，由兩位好友 Cydney Morris 和 Dallas Wand 於洛杉磯共同成立，風格浪漫不羈、性感前衛、甜美可人，風格非常多元，另有婚紗和伴娘服系列。

按下圖看更多Stone Cold Fox的服裝風格及設計吧▼▼▼

+ 8 + 7 + 6

【本文獲《女子學》授權轉載。《女子學》致力成為亞洲最大女子知識平台。以自我「培力」和創造「改變」為宗旨，用最真實溫暖的筆觸，為時代中的柔性力道賦予能量。】

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