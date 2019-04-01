韓國女演員孔孝真（ 孔曉振）於上星期再度襲港，一向被公認是時尚指標的她當天穿上Dior 2019春夏系列白色長裙出席活動，款式走簡潔格調，唯單肩設計以及肩帶更見特色。 一直以來，孔孝真的衣著都被指突顯個性、伴隨一陣知性味道，於出席活動時的衣著亦見優雅高貴的一面，不過出席活動的衣著打扮就普通女生而言，或許會過於隆重，那麼不妨參考她私下的打扮？

孔孝真來港出席品牌活動之餘，不忙前往年度盛事Art Basel。（rovvxhyo@Instagram）

剛過去的周末，孔孝真來港出席品牌活動之餘，不忙前往年度盛事Art Basel，甚至跟友人去了吃翠華，盡顯親民一面。孔孝真過去不時在社交媒體分享日常照片，但絕少是美圖式自拍，多是跟朋友外出的合影，甚至是素顏照，親民形象難怪令身邊一眾女性朋友，一知道她抵港便說要去「撞撞她」。

38歲的孔孝真貼地形象深入民心，在工作時間以外的造型也可完美體現，傾向簡單知性的風格，所穿的單品均是大部份女生都會擁有的，絕對是走平易近人的鄰家打扮。一起來看看孔孝真在日常穿搭中的必備單品吧！

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必備鬆身單品

孔孝真極愛休閒舒適的服裝。(rovvxhyo@Instagram)

孔孝真曾於接受台灣《Vogue》訪問時說過自己平日喜歡的大部份事物都是走舒適風格，亦愛選擇長度可蓋過鞋子的褲款。從她的社交平台所發佈的生活照，也的確能看到她傾向選擇休閒類型的服裝，尤其是喜愛鬆身版型的衣服，簡單的以衛衣、恤衫搭配牛仔褲以及寬褲，突顯隨性休閒感覺。

她亦在訪問中指出最喜歡的打扮就是結合女人味與休閒的混搭風，於是有時候，她也會選擇穿上鬆身版型的連身裙和以針織上衣搭配半身裙，呈現女性化的一面。

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必備外套

格紋西裝褸，是孔孝真的必備物之一。(rovvxhyo@Instagram)

另一必備之物當然是外套。孔孝真的打扮走休閒風格，一件「見得人」的外套除了能夠抵擋乍暖還寒的天氣，更重要的是能為整體打扮增加層次，帶出造型，亦增添一份正式感。

格棉外套以外，她喜歡穿上寬身Trench Coat和西裝褸，亦傾向選擇大地色系，好處是方便搭配不同的服裝，也充斥了一份濃厚的復古味道；把頭髮束成馬尾，配上耳環、手拿Clutch袋款，就是她喜歡的混搭風格，而這種打扮亦正正適合香港近來這種初春天氣呢，女生們不妨也學習孔孝真，為休閒造型外加上一件正式感的外套吧！

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必備波鞋

喜愛休閒風格的孔孝真，又怎會不穿上一對舒適的波鞋？(rovvxhyo@Instagram)

說到休閒風，怎能少得了一雙百搭的波鞋？不用工作的孔孝真也與一般女生一樣，無論是搭配裙或褲款，她都喜歡穿上舒適又自在的波鞋、布鞋，如Vans、Converse等。有時候她也會穿上具Pattern的短襪，露出短襪的款式，以避免單調，亦增加吸睛程度，為造型大加分！建議女生們初次嘗試以短襪作搭配的話，可先選擇素色系或與服裝同色的款式，以協調整體的造型感。