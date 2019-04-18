【Victoria's Secret】星座內衣　天蠍性感、巨蟹內心柔軟愛蕾絲

自從夢幻內衣品牌Victoria's Secret於銅鑼灣開設旗艦店後，女生們再也不需要隔著電腦網購，可以親身試上，挑選出最貼心的款式。Victoria's Secret最近根據各星座的個性，推出了十二星座女生的專屬內衣，就來看看品牌有沒有猜中你的心思。

想不到下次要選購哪款內衣時，不妨就跟著官方為你挑選的星座款式。（IG_victoriassecret）

不同星座的女生擁有截然不同的個性，但無論是哪個星座的女生，對內衣的舒適度都會有一定的追求。Victoria's Secret的內衣分成多個系列，分別是舒適度高，面料柔軟的Body by Victoria系列、穿上便能擁有豐滿身段的Very Sexy系列、浪漫性感的Dream Angels蕾絲系列、採用緞面材質，具有良好集中效果的Bombshell系列、設計簡單，以棉麻材質為主的Cotton Lingerie系列與適合運動女生的VS sport系列。每個系列各有特色，配合不同場合換上不同的內衣，按圖細看Victoria's Secret為各星座女生挑選的命定內衣：

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