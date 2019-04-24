【復仇者聯盟4】紅女巫深deep V惡鬥露背　黑寡婦女神位被取代？

萬眾期待的《復仇者聯盟4：終局之戰》於今日（24/4）正式於香港上映，首場是開畫日的早上6時，但也無阻一班Marvel迷觀看一眾超級英雄的決心，未知你是當中的一人還是搶不到戲飛的一群？ 而美國剛舉行的首映會，雲集各超級英雄，眾女星爭做Marvel第一女神次位，亦是一大亮點之一。

【點圖即看】《復仇者聯盟4：終局之戰》一眾演員盛裝出席，女英雄們騷盡好身材＝＝＞

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於《復仇者聯盟4：終局之戰》的首映會，可以說是前所未有般盛大，只因雲集了Marvel電影系列的英雄們，現場星光熠熠，像是一個大型Marvel派對。

如其他大型活動一樣，女星的打扮成為焦點之一，女星們的造型均傾向簡約為主，沒有複雜的服裝設計、沒有過多的首飾，但仍能贏得人心，當中以性感造型亮相的「Marvel隊長」Brie Larson、「黑寡婦」Scarlett Johansson以及「紅女巫」Elizabeth Olsen較引人注目。

「Marvel隊長」Brie Larson

「Marvel隊長」Brie Larson以小性感造型出現。(GettyImages)

Brie Larson一向出席大型活動都是以素色連身晚裝，走簡約氣質路線為主，甚少看到性感打扮出現於她身上，不過每次都總會帶來一點小驚喜。就如今次，她選擇了Celine淡紫色晚裝，以小性感造型出現，不但Deep V，而且更是高衩、大露背的款式，確是大家增添多重驚喜。

雖說Marvel各英雄女星的身材均是女神級，Brie Larson亦不例外，但這條晚裝完全更能呈現她的美好身段。除了高衩設計露出長腿，極幼的交叉肩帶與腰間的皺褶設計也加分不少，突出她的瘦削身形以及身體線條，淡紫色絹面材質亦令她更見高貴。另外，她更戴上特別訂製的Irene Neuwirth Jewelry「無限寶石」，既有心思也能點綴整身造型。

「黑寡婦」Scarlett Johansson

「黑寡婦」Scarlett Johansson穿上Atelier Versace帶有貼身開衩Tube Dress。(GettyImages)

Scarlett Johansson當日的造型與Brie Larson有不少的相似位，同樣是穿上高衩裙。並戴上首飾設計師Sonia Boyajian製作的「無限寶石」手環，亦是她男朋友Colin Jost特別委託的款式、最後一部復仇者電影的紀念品。

Scarlett Johansson一身金銀色現身，晚裝選擇了意大利品牌Atelier Versace帶有珠片鑽飾的貼身開衩Tube Dress，裙款長度長至膝下，於走路時更能隱約露出腿部肌膚，散發性感的一面；而裙款背面更帶有薄紗拼接珠片邊沿設計，既能發揮露背所呈現的誘人感覺，亦未至於過份性感，恰到好處。

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「紅女巫」Elizabeth Olsen

「紅女巫」Elizabeth Olsen穿上Alexandre Vauthier長袖Deep V開衩裙款，盡顯姣好身材。(GettyImages)

近年來，從「黑寡婦」Scarlett Johansson粉絲中吸納得較多支持者的，當然是「紅女巫」Elizabeth Olsen，雖然於Marvel系列中暫且未有她的個人電影計劃，但已成功令人留下深刻印象，有「第二女神」之稱呼。更有指1989年出生，今年只有30歲的她，外貌與身材已逐步超越34歲「媽媽級」的Scarlett Johansson。

首映會當日，與Scarlett Johansson不約而同穿上帶有珠片鑽飾的晚裝，該晚裝為法國品牌Alexandre Vauthier款式，長袖Deep V開衩裙款盡顯姣好身形以及呈現性感一面，不過由於裙身於胸位至裙擺位置均帶有皺褶設計，加上貼身的關係，令裙款變得相當蝦人著，就連Elizabeth Olsen也不慎於拍照時令小腹輕微突出，不過幸好的是沒有明顯的顯胖。

同時，雖藍綠色有一定程度的吸睛力，但也較容易顯出老氣，加上當日Elizabeth Olsen只以一頭長直髮亮相，從照片中也能略看到她凌亂的髮絲，若像平日一樣，將頭髮夾曲或弄上All back髮型，整體造型相信或會更吸引。

「紅女巫」Elizabeth Olsen被指極有潛質成為Marvel女神第一位，點圖即看女神生活照＝＝＞

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