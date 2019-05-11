宋慧喬、IU這兩個女神級人馬一向都是時尚指標，但早前二人同樣因穿上了一件碎花連身裙而被網民稱呼為「大媽」；就連女神也偶有失手，可想而知碎花是多難駕馭的衣著。

宋慧喬平日穿搭得宜，可是因早前一條碎花裙被指似大媽：

早前宋慧喬被韓國媒體拍到「碎花大媽」look，吸引全球粉絲轉載討論。（IG截圖）

早於4月尾，宋慧喬現身韓國機場出發泰國時，除了以素顏上陣，還穿上了一條藍綠拼橙色碎花長裙，配上高跟涼鞋，雖然有種夏日的度假氣息，但網民剛指出宋慧喬當天的形象甚為大媽。

然而，有「國民妹妹」之稱的IU同樣也無可幸免，她於出席粉絲見面會時穿上了粉紅色的復古碎花裙，但亦被網民指像大媽的時裝，只是IU的美貌挽救了一切。

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IU於出席粉絲見面會時穿上了粉紅色的復古碎花裙，但被網民指像大媽的時裝。(dlwlrma＠Instagram)

不過，我們既沒兩大女神的樣貌，那只能把好第一關，在碎花的配搭上入手吧！

鮮豔色彩呈現法式風情

建議可大膽嘗試紅色、綠色等鮮豔色彩，或能締造出法式風情。(Pinterest)

基本上，除非你是穿搭達人，或是平日喜歡浮誇的打扮，否則於穿著碎花服裝時還是以素色服裝作搭配較好，同時也能讓碎花集中於一樣單品上，素色服裝正好帶來平衡。除選與碎花款式同色系的服裝，也建議可大膽嘗試紅色、綠色等鮮豔色彩，或能締造出法式風情，帶來如法國女生的優雅感覺。

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精緻小碎花

初嘗試碎花連身裙的女生，或可先由深色系顏色入手。(Pinterest)

雖說連身裙是平日最穩陣的一類服裝，但面對碎花連身裙，所挑選的款式和裙上碎花圖案的大小也是一個能夠影響造型感的關鍵。比起大型花卉圖案，建議選擇精緻的小碎花，打造年輕感。若你平日不是走Vintage的路線，那就謹記需避免選擇如IU所穿的復古款式；又或是避免選擇如宋慧喬一樣的淺綠色，初嘗試碎花連身裙的女生，或可先由深色系顏色入手。

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百搭牛仔

應注意需按照碎花服裝的顏色深淺度而決定牛仔外套的顏色或洗水效果。(Pinterest)

如果要選擇一樣單品搭配碎花服裝，那麼必定是有百搭服裝之稱的牛仔款，無論是利用牛仔褲搭配上身的碎花衣服，還是在碎花服裝外穿上牛仔外套，也非常匹配。不過，亦應注意需按照碎花服裝的顏色深淺度而決定選擇同色系的牛仔款式，以免過於突出，讓碎花成為了配角。另外，也可選擇闊身的牛仔外套，於穿著時拉低一邊膊頭或將牛仔外套披在膊頭上，簡單就能塑造出時尚活力感。