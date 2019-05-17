【Cate Blanchett】50歲及4子之母？《魔戒》精靈女王凍齡靠……

關於Cate Blanchett這位演員，大家或許唸不了她的名字，但肯定看過她演出的電影。 不論是演《魔戒》中空靈的精靈女王，抑或是演《Carol》的寂寞貴婦，她總能輕輕鬆鬆搶走觀眾的注意力，以她獨特的魅力征服眾人。

今天是Cate Blanchett的生日，單憑樣貌與身型完全看不出她原來已經50歲！（圖片來源：GettyImages）

就連著名演員Diane Kruger也被她迷倒。在一次訪問中，Diane Kruger被問到最想要偷走哪個荷里活女星身上的特質。Diane Kruger二話不說地說：「Cate Blanchett的聲音太撩人心弦了，早前我看了《Carol》的預告，她的聲音真的⋯⋯我真的太愛她了。」

這位極具魅力的澳洲演員卻原來已經年屆50，更是四位孩子的母親！歲月完全沒有在她的外表留下任何痕跡，單憑樣貌與身型完全看不出她原來已經50歲！

Cate Blanchett在《Carol》中美得不可思議：

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凍齡魔女的保養方法離不開兩個字：節制。無論在飲食上，抑或是在起居生活上，她都非常節制，難怪能夠保持年輕。

戒掉咖啡

Cate Blanchett前幾年卻完完全全把咖啡癮戒掉！（圖片來源：GettyImages）

奶茶咖啡是不少上班族的恩物，每天至少喝一杯。然而原來咖啡對身體會對身體帶來各種傷害：咖啡能提神但同時會為肝臟帶來負擔，讓面色變差；牛奶則為改變人的賀爾蒙；糖份則會加快皮膚的衰老速度。如果大家習慣在咖啡加奶或糖，或許在不知不覺間讓自己提早衰老。

Cate Blanchett前幾年卻完完全全把咖啡癮戒掉：「我也明白沒有咖啡的生活真的很困難，但事實上當我戒掉咖啡之後，我的皮膚變好了！」

日常飲食

Cate Blanchett站在年輕女星當中亦毫不遜色。（圖片來源：GettyImages）

不少人都有中年發福的困擾，Cate Blanchett卻長年保持窈窕的身型，就算站在年輕女星旁邊亦毫不遜色。正所謂「You are what you eat」，她之所以可以保持纖瘦，只因她吃得極清淡。

她平常的飲食以蔬菜、堅果、水果為主，再加上少量肉量以補充蛋白質，以及維他命補充劑，絕不吃垃圾食物。另外，她每天都會吃一小匙蘋果醋，讓消化系統變得更強。

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不管到哪都會帶面膜！

Cate Blanchett每次搭飛機都一定會在機上敷面膜，好讓皮膚保持濕潤。（圖片來源：GettyImages）

出生在澳洲的Cate Blanchett非常注重防曬，盡可能讓皮膚保持白哲潤滑。不過身為荷里活一線女星，平常拍劇難免要長時間留在戶外地方，有時更要搭長途機到外國拍攝。只要一不小心，皮膚很容易變得又乾又暗啞。

她曾經表示：「不管去哪，我都一定會帶面膜！」她每次搭飛機都一定會在機上敷面膜，如果飛行時數長的話，她更會在去的過程中敷兩至三片面膜，好讓皮膚保持濕潤。

不要經常轉換護膚品

對Cate Blanchett而言，最大的保養法就是「選一支適合的護膚品然後一直使用它」。（圖片來源：GettyImages）

對Cate Blanchett而言，最大的保養法就是「選一支適合的護膚品然後一直使用它」。各個品牌經常推出最新的護膚產品，但她在這十年堅持只使用SK-II的產品，避免皮膚會因接觸新產品而敏感。

「外貌是我的一部份，但不代表我的全部。我只要努力做到最好，其他人要怎麼在網路上評論我，我不會去理會。」

不過Cate Blanchett亦強調外表只是人生的一部份，除了努力扮靚，更應花心思及時間經營自己，讓自己成為一個有內涵的人。

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