【Cate Blanchett】50歲及4子之母？《魔戒》精靈女王凍齡靠……

關於Cate Blanchett這位演員,大家或許唸不了她的名字,但肯定看過她演出的電影。 不論是演《魔戒》中空靈的精靈女王,抑或是演《Carol》的寂寞貴婦,她總能輕輕鬆鬆搶走觀眾的注意力,以她獨特的魅力征服眾人。

今天是Cate Blanchett的生日,單憑樣貌與身型完全看不出她原來已經50歲!(圖片來源:GettyImages)

就連著名演員Diane Kruger也被她迷倒。在一次訪問中,Diane Kruger被問到最想要偷走哪個荷里活女星身上的特質。Diane Kruger二話不說地說:「Cate Blanchett的聲音太撩人心弦了,早前我看了《Carol》的預告,她的聲音真的⋯⋯我真的太愛她了。」

這位極具魅力的澳洲演員卻原來已經年屆50,更是四位孩子的母親!歲月完全沒有在她的外表留下任何痕跡,單憑樣貌與身型完全看不出她原來已經50歲!

Cate Blanchett在《Carol》中美得不可思議:

+ 2

凍齡魔女的保養方法離不開兩個字:節制。無論在飲食上,抑或是在起居生活上,她都非常節制,難怪能夠保持年輕。

戒掉咖啡

Cate Blanchett前幾年卻完完全全把咖啡癮戒掉!(圖片來源:GettyImages)

奶茶咖啡是不少上班族的恩物,每天至少喝一杯。然而原來咖啡對身體會對身體帶來各種傷害:咖啡能提神但同時會為肝臟帶來負擔,讓面色變差;牛奶則為改變人的賀爾蒙;糖份則會加快皮膚的衰老速度。如果大家習慣在咖啡加奶或糖,或許在不知不覺間讓自己提早衰老。

Cate Blanchett前幾年卻完完全全把咖啡癮戒掉:「我也明白沒有咖啡的生活真的很困難,但事實上當我戒掉咖啡之後,我的皮膚變好了!」

日常飲食

Cate Blanchett站在年輕女星當中亦毫不遜色。(圖片來源:GettyImages)

不少人都有中年發福的困擾,Cate Blanchett卻長年保持窈窕的身型,就算站在年輕女星旁邊亦毫不遜色。正所謂「You are what you eat」,她之所以可以保持纖瘦,只因她吃得極清淡。

她平常的飲食以蔬菜、堅果、水果為主,再加上少量肉量以補充蛋白質,以及維他命補充劑,絕不吃垃圾食物。另外,她每天都會吃一小匙蘋果醋,讓消化系統變得更強。

+ 6 + 5 + 4

不管到哪都會帶面膜!

Cate Blanchett每次搭飛機都一定會在機上敷面膜,好讓皮膚保持濕潤。(圖片來源:GettyImages)

出生在澳洲的Cate Blanchett非常注重防曬,盡可能讓皮膚保持白哲潤滑。不過身為荷里活一線女星,平常拍劇難免要長時間留在戶外地方,有時更要搭長途機到外國拍攝。只要一不小心,皮膚很容易變得又乾又暗啞。

她曾經表示:「不管去哪,我都一定會帶面膜!」她每次搭飛機都一定會在機上敷面膜,如果飛行時數長的話,她更會在去的過程中敷兩至三片面膜,好讓皮膚保持濕潤。

不要經常轉換護膚品

對Cate Blanchett而言,最大的保養法就是「選一支適合的護膚品然後一直使用它」。(圖片來源:GettyImages)

對Cate Blanchett而言,最大的保養法就是「選一支適合的護膚品然後一直使用它」。各個品牌經常推出最新的護膚產品,但她在這十年堅持只使用SK-II的產品,避免皮膚會因接觸新產品而敏感。

「外貌是我的一部份,但不代表我的全部。我只要努力做到最好,其他人要怎麼在網路上評論我,我不會去理會。」

不過Cate Blanchett亦強調外表只是人生的一部份,除了努力扮靚,更應花心思及時間經營自己,讓自己成為一個有內涵的人。

延伸閱讀:

【神奇女俠】影后最大悲哀:比Gal Gadot大9歲卻被要求演她的媽媽

【復仇者聯盟四】古一大師私下是美女?保持年輕竟靠放空!

【眼線筆】入手前必看:日本藥妝店cosme公佈日女最愛3款眼線筆!