今年4、5月特別精彩，不單有一眾劇迷最期待的《權力遊戲》最終季，亦有美國超級英雄電影《復仇者聯盟：終局之戰》（Avengers：Endgame），大家絕對不愁沒有節目。

連帶Endgame的熱潮，電影一眾人氣演員亦再一次大家的討論話題。其中，網上突然再一次流傳飾演古一大師的空靈系影星Tilda Swinton30年前的相片，美得宛如仙女下凡，讓人驚艷啊！

Tilda Swinton年輕時美得不可思議：

+ 4 + 3 + 2

這些年不少女星為了保存年輕，可說是無所不用其極，幾乎不飲不吃之餘，不少人更是明顯地打了botox，臉蛋僵硬得近乎零表情。現年58歲的Tilda Swinton沒有刻意讓自己逆齡生長，也沒有刻意抹走歲月為她留下的痕跡，但她卻沒有因此而變得難看，反而愈來愈優雅，氣質滿瀉，而且樣子年輕得說她只有30多、40歲亦有人信呢！

（圖片來源：GettyImages）

+ 12 + 11 + 10

實際年齡雖無法改變，但同時也不具很大意義。雖然聽來有點陳腔濫調，但我真的認為只要保持心理與身體健康，就能擁有超越年齡數字的活力。

近年幾乎所有聰穎、高貴、有霸氣的角色都由她一手包辦，誰也不否定Tilda Swinton獨特的美麗與活力。而原來她保持高雅與年輕的秘訣極度簡單，幾乎人人都做得到，而且幾乎不用花錢！大家快點學起來吧。

每天都預留時間放空

（圖片來源：ig@tildaswintonworld）

因為演技了得，觀眾時不時就會在不同電影中看見Tilda Swinton的身影。可是，別以為她會忙到不可開交，她曾在多次訪問中，提及私底下的自己是個非常懶惰的人。

她每天都會預留時間讓自己放空，清空腦袋所有煩惱，不胡思亂想。別以為放空只是浪費時間，原來放空能夠帶來很多好處，例如可以使大腦皮層的灰質變厚，提高腦細胞活躍程度，以及加強腦電波，抑制信息超載，從而改善情緒，減輕壓力，緩解焦慮不安等。放空既可以提昇活力，又可以解憂，多放空自然可以保持年輕。

每天睡至少8小時

（圖片來源：pinterest）

現代人生活就是忙碌，相信對不少香港人而言，可以睡上6小時已經是件幸福事吧。然而，貴為荷里活巨星，Tilda Swinton卻堅持每天睡至少8小時。

俗語有云：「女人要睡美容覺」，原來有根有據。早前，英國赫爾大學、劍橋大學、索立大學睡眠研究中心，聯同新加坡杜克大學醫學院進行了研究，發現女性的大腦比男性複雜，因此會更易感到疲倦，需要更多睡眠時間去休息大腦。如果睡眠不足，女性的荷爾蒙更易被改變，身體亦會因此而出現問題。因此各位女生若想要保持年輕，記得晚上早點上床睡覺。

去角質！

（圖片來源：ig@tildaswintonworld）

曾為Tilda Swinton、Cindy Crawford、Brad Pitt等藝人服務超過35年的星級美容師Cristina Radu曾經透露：「即使最敏感脆弱的肌膚，也需要合適的外力幫助，促進細胞更新，維持肌膚健康自主的韻律。只要選擇適合自己膚質的去角質產品即可。例如Tilda的肌膚帶有些許敏感特質，最適合用木瓜或菠蘿酵素，以生物性方式分解黏連死皮的膠質。｣

重視護唇

不少女生都會落力護理面部皮膚，但能夠決定一個人是否性感的嘴唇其實同樣重要，因此千萬別忘了護唇！

Tilda Swinton曾透露比較重視嘴唇的保濕。而她護唇的要訣，竟是靠一瓶不超過100元港幣的Aquaphor Healing Ointment。

她會在淋浴後，利用純棉毛巾輕輕拭走雙唇上的死皮，然後厚塗一層Aquaphor Healing Ointment過夜。塗唇膏前，亦會塗抹一層薄薄的Aquaphor Healing Ointment打底，讓嘴唇變得柔軟潤滑。

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