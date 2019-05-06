【神奇女俠】影后最大悲哀：比Gal Gadot大9歲卻被要求演她的媽媽

隨著年齡增長，女神級演員終有一天也要擔演媽媽角色，在所難免。 可是，如果被要求擔演媽媽，而飾演自己女兒的演員僅僅比自己年小9歲呢？大概再有自信的人，當下心裡也會崩潰吧。

最近，影后Charlize Theron在訪問中就爆出自己被劇組要求擔演神奇女俠Gal Gadot的媽媽，而Charlize Theron僅僅比Gal Gadot大9年。大概世上最具攻擊力的要求也莫過於如此吧。

（圖片來源：GettyImages）

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身高高達177cm，身型窈窕的Charlize Theron，早於上個年代就大紅大紫。在2003年時就憑電影《女魔頭》獲第76屆奧斯卡金像獎最佳女主角、金球獎、美國演員工會獎，及柏林影展等獎項，其後不單片約不斷，代言人合約也是接踵而來。

然而身處在競爭激烈的娛樂圈，沒有人可以一輩子都被捧在手心上。不少以前大紅大紫的女星近年亦接受事實，轉為飾演一些媽媽角色，例如在90年代紅到上天的Winona Ryder就在《strangers things》中飾演男主角Will的媽媽。

（圖片來源：pinterest）

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今年43歲的Charlize Theron亦然。她去年於電影《Tully》中就飾演育有3名子女的媽媽角色，她更敬業地為角色短時間內激增35磅。

《Tully》劇照

最近她再次被要求擔演媽媽角色，不過這次她真的生氣了。皆因她被劇組要求她飾演神奇女俠的媽媽，而飾演神奇女俠的Gal Gadot今年34歲，亦即是說Charlize Theron比起Gal Gadot僅僅大9年。

在一次訪問中，有位粉絲問Charlize Theron會否後悔拒絕《神奇女俠》的片約，因為電影繼續取得巨大成功。 她回答說：「當時我收到電話，問對方：『神奇女俠是做甚麼的？我不太了解神奇女俠。』對方回答說：『不是，我們是想要邀請你飾演神奇女俠的媽媽。』這就是一荷里活年齡歧視的一大證明。他們會不斷提醒你：你已經老了，不要再以為自己是甚麼大不了的女明星。」

（圖片來源：GettyImages）

其實除了Charlize Theron，劇組人物亦曾想邀請另一個於上年代大紅大紫的女星Nicole Kidman，飾演Gal Gadot的媽媽，而Nicole Kidman今年51歲，比Gal Gadot大只有17歲。



不少人都對這個新聞感到非常驚訝，因為現年34歲的Gal Gadot與Charlize Theron一樣，同為兩個孩子的母親，而且二人一直努力保養，讓身型維持在最佳狀態，保養有道的Charlize Theron還未至於要做Gal Gadot的媽媽吧。

不過亦有人認為，可能是因為Gal Gadot成名得比較遲，讓大眾有「她應該比Charlize Theron年輕很多」的錯覺。加上Gal Gadot的樣子與身型看來就如一個20來歲的少女，所以就算演20多歲的輕熟女亦不出奇。

（圖片來源：GettyImages）

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化身神奇女俠的Gal Gadot的確令人眼前一亮！而其實她的凍齡方法也非常簡單，但就講求持之以恆。以下是她的保養方法：

別太在意體重，線條反而更重要！

（圖片來源：ig@gal_gadot）

Gal Gadot成為以色列小姐後，未有馬上投身娛樂圈，反而加入了以色列國防軍，並在軍中擔當格鬥教練一職。

不少女生都夢想自己可以擁有她高挑的身型。然而，天生偏瘦的她曾因太瘦弱而被戲稱為火柴人，被挑選飾演神奇女俠Diana Prince一角後，亦有不少人質疑纖幼的她不適合當強壯的神奇女俠。

為了可以擔起Diana Prince這個角色，Gal Gadot跟隨私人教練Mark Twight操肌長達四個月時間。她每星期會到健身室鍛鍊3次，另外2天則在家操練。

她不單會做大量帶氧運動，亦會做大量肌肉訓練。

點擊圖片查看她的鍛鍊內容：

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操練過後，Gal Gadot的體重增加了足足17磅，不過這17磅全是肌肉。而她本人對鍛鍊成果非常滿意：「回頭看我5年前的照片，真的太瘦弱了。現在的我變得更強壯，步姿、站姿也更有力量，更自信。」

Gal Gadot體重即使增加了17磅，但身型看起來比以前更好看！其實比起盲目地追求輕及瘦，現今世代更著重線條及健康，大家不要太著重體重，或多或少做點負重運動吧。

健康飲食

（圖片來源：ig@gal_gadot）

她在接受訪問時說：「我試著吃得很健康，但是有時候仍然會吃一些漢堡，這對維持身心健康很重要，我想要在飲食各方面都達到均衡，也因此我每天都喝非常多的水。」

她自訂了三個飲食原則：

1）攝取大量蔬菜及蛋白質食物，像是蛋、肉類她都會吃比較多。

2）狂喝水，一天至少會逼自己喝下3公升的白開水，確保排出毒素、增進代謝。

3）除此之外，她也會盡量飲食均衡，適量的豆類、澱粉等，但絕對不過量。

另外，她希望女兒能夠了解健康的飲食對身體有多麼重要，因此早餐除了常見的水果、蛋、咖啡以外，她還會與小孩一起製作特調果昔，讓一天的開始充滿健康能量。她在接受專訪時描述了她如何迎接美好的早晨：「我希望我的女兒了解，我們所吃的食物對她的身體有正面影響。早上的時候我們會一起做果昔，把洋香菜、芹菜、青蘋果還有薑一起放進果汁機裡，基本上有什麼我們就放什麼。」

不需太嚴謹！偶爾貪吃讓自己快樂吧！

（圖片來源：ig@gal_gadot）

我是個吃貨，我喜歡嘗試各種不同食物，同時我也認為食物是身體的燃料，我想要給我的身體最好的燃料。我從來不為自己設限，什麼食物都會吃，但是最重要的是食物的份量要掌握好，飲食均衡、聆聽身體所需，讓自己也能有享受口福的時刻。

Gal Gadot盡量會食得清淡又健康，但如果每天都不能吃美味的東西，也實在有點不人道。她偶爾讓自己好好放鬆一下，吃一些邪惡但好味的食物如漢堡包、雪糕、朱古力等，但就不會無節制地食。

不少女生在減肥期間都會戒口，其實只要控制份量，有時吃一點零食也是可以的，否則更難堅持整個艱苦的減肥過程。

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