冬天可以依靠厚衣服完美隱藏身上的肥肉，但一到夏天肥肉就無所遁形！坊間流行「低醣飲食法」，既有減肥效果，也能讓身體變得健康。就連蔣雅文（Mandy）也親身嘗試，並成功減去6至8公斤，不過在過後放棄了一段時間，日前她決定爲了身體而再次減醣，更拍攝了短片分享她的「減醣日誌」；然而，她的方法又是否正確？記者訪問了註冊營養師楊蒨（Stephanie），告訴大家低醣飲食的好處與須知。 除低醣飲食，也有不少女星嘗試過其他的減肥方法，哪種會適合你？

蔣雅文（Mandy）親身嘗試低醣飲食方法，近日更拍攝了一段短片分享她的「減醣日誌」。(yawen_j@Instagram)

過量攝入高熱量、高脂肪、高糖份食物易致肥、皮膚差？

美國衛生研究中心透過研究指出致胖原因大多是基於過度進食高熱量、高脂肪的食品，當中也包括高糖份的食物；而皮膚科專科陳厚毅醫生曾接受《香港01》訪問中指出若身體長期攝取高劑量糖份，有機會導致骨膠原下降，加速皮膚老化，為皮膚帶來百害而無一利的影響。

未實行「低醣飲食」前，蔣雅文指自己出外叫飲品時，也不會有「少甜走冰」的概念。(yawen_j@Instagram)

蔣雅文親身體驗「低醣飲食」，實行前的身體狀況是...？

而上述情況也的而且確發生過在蔣雅文的身上，身高168cm、體重維持在58kg至60kg之間，並不屬於肥胖，也是在她的身高範圍計算的身體質量指數(BMI)的標準之內，不過蔣雅文卻指出自己是屬於局部肥胖、容易水腫的那種女生：「上半身沒肉，臉和手是瘦，肋骨也明顯，不過由腰開始就開始『領嘢』，自己是容易水腫的體質，同一條褲今日著和明天著是不一樣。」

她亦指出自己於未實行減醣時皮膚容易變得鬆馳，從而令毛孔粗大。蔣雅文更指出這一切，都是由於自己當時沒有節制自己的飲食習慣而造成，就如兩年前的她出外吃飯叫飲品時，也不會有「少甜走冰」的概念，所有口味都要正常，只因她會在想：「為甚麼要改變店內覺得飲品的黃金比例？」直至2017年開始實行低醣飲食。

蔣雅文指自己屬局部肥胖、容易水腫的身形：

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【營養師教路】低醣飲食是甚麼？為何有效減肥減重？

低醣飲食 ( Low-carb diets )，就是把醣類攝取量盡量降低，避免吃精製碳水化合物、澱粉、甜食，多吃蔬菜、蛋白質和肉類的一種飲食方式，那是否有助減磅？

註冊營養師楊蒨（Stephanie）就此問題指出：「我們日常生活的能量，都是直接來自血液中的葡萄糖，而葡萄糖是來自平時食用的碳水化合物或澱粉質，當我們沒有進食此類食物身體便沒有葡萄糖，身體就會進入一個機制，將儲存的脂肪分解，變成利用脂肪作一個能量。」故能在短時間內做到減肥減重成效。

蔣雅文親證「低醣飲食」用於她身上極具效果。(yawen_j@Instagram)

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再次進行「低醣飲食」兩星期，已見成效

蔣雅文於2017年至2018年底曾進行過低醣飲食方式生活，她坦言於那一年內身體明顯改變，就連她的父母也看到她的狀態、身材、精神都變好，而且皮膚的油脂分泌變得穩定，黑頭和粉刺也變少。

直至停止了低醣飲食的這幾個月，蔣雅文表示：「這幾個月除了體重多了4公斤，臉容易泛紅，毛孔也變粗大，發炎體質也被魔性召喚了（容易牙肉發炎）。」

明顯的身體變差，令她的起心肝決定於今年5月初再次進行低醣飲食方式；至今短短兩星期，但已為蔣雅文帶來成果，更於社交平台分享她現時的平坦小腹：「沒碰麵飯麵包甜食含糖飲料，但幾乎每餐都吃到十成飽，腰圍沒有量，也無暇紀錄體重，但是褲子都變鬆了，腳步也變輕，連續熬夜好幾天身體也沒有發炎反應。」

左圖為蔣雅文減醣前的身形；右圖則為減醣後兩週的身形。(yawen_j@Instagram)

以上的結果全靠蔣雅文的堅持，她亦特意拍攝了一段影片分享自己的低醣飲食方法：

飲品要少甜，甚至無糖

蔣雅文特意拍攝了一段影片分享自己的低醣飲食方法。(yawen_j@Instagram)

除清水以外，大多飲品都糖份超標，以一杯凍檸茶為例，每杯的含糖量已為約25克，相等於世界衛生組織建議成年人每天的糖份攝取量。以往對於飲品沒有「少甜走冰」概念的蔣雅文，於減醣期間絕對會拒絕飲品的糖份，飲品從少甜開始，慢慢至無糖，如她會選擇凍檸水／茶走甜，熱奶茶不加糖等飲品。

「走飯」；以深綠色蔬菜和肉類為主

蔣雅文特意拍攝了一段影片分享自己的低醣飲食方法。(yawen_j@Instagram)

蔣雅文分享外出用膳時，大可忽略餐牌上的「飯」，會與伙計說只要餸菜；不要飯，而根據她的經驗，基本上10間有9間餐廳都會答應。另外，也會以深綠色蔬菜和肉類作主食，尤其是含豐富油脂的魚肉，不過卻沒有戒掉任何的調味料，只要是偏清淡的口味便可以了。

水果也不能吃？只吃營養價值高的

蔣雅文特意拍攝了一段影片分享自己的低醣飲食方法。(yawen_j@Instagram)

雖然水果是健康食物，但暗藏不少糖份，過量進食也是會攝取糖份。於是，蔣雅文只會選擇有「超級食物」之稱的藍莓，她更表示如果想吃酸味的，便可進食紅莓，蕃茄都會吃少量；想爽口的話，可吃番石榴，至於哈蜜瓜、西瓜則不會吃了。

偶爾放肆也是堅持的理由

蔣雅文特意拍攝了一段影片分享自己的低醣飲食方法。(yawen_j@Instagram)

為了長久實行低醣飲食方法，令自己變得更健康，蔣雅文深信飲食習慣不可破壞了正常社交，要想一種方法令其相信自己會長久地利用這方法生活，才是在其後能持續執行的重點。故偶爾她會選擇放肆一下，滿足自己的慾望，偶爾喝一杯奶茶、偶爾吃燒肉，但只會大約一星期破戒一次。

蔣雅文從自己的減醣經驗中，特別給予了小貼士，亦適合一些首次嘗試低醣飲食方法的人士：

【營養師教路】蔣雅文使用的低醣飲食方法正確嗎？

註冊營養師楊蒨（Stephanie）指出蔣雅文所用到的理念是正確，蔣雅文所用的方法中不會吃太多會對身體內炎症有影響的精製碳水化合物，如白麵包、白米飯這些已加工，不用身體額外消化的食物，亦補充指精製碳水化合物很多時會影響到身體內的炎症，容易致肥。建議大家減少食用精製碳水化合物，甚至不吃精製碳水化合物而令糖份攝取降低，不過當減少了碳水化合物、澱粉質攝取的同時，需多進食肉類、奶類、豆類等蛋白質食物補充，而蛋白質亦容易令身體產生飽肚感，亦能延長飽肚感，因此用這方法對減肥減重、減輕身體小發炎的問題都會有效。

是否任何人也適合低醣飲食方法？

Stephanie指出低醣飲食方法並不適用於孕婦、血糖不正常的人士、糖尿病患者身上。同時她指出低醣飲食方法也不適用於一向有運動習慣的人士，尤其是每天都會練習長跑和馬拉松的人， 建議他們可傾向減少食用碳水化合物，但不要完全不吃含高澱粉質的食物，她解釋指由於運動所需的葡萄糖百分比遠高於日常生活，故如果身體沒有來自澱粉質的葡萄糖，身體於運動時所承受的壓力麼大。

至於低醣飲食方法是否能長期沿用，Stephanie指脂肪代替葡萄糖作能量，與碳水化合物食物產生出來的葡萄糖並不一樣，故不建議長期使用。

除低醣飲食方法有助減肥外，不少女星也有試過其他的減肥方法，或也能參考一下？

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想要減肥，又或是單純希望改善身體狀況的女生，也不妨一試蔣雅文的減醣方法和其他女星們的方法。

不過並不是每個飲食習慣都能適合每個人，始終還是要留意自己身體的反應，均衡飲食，同時配合適當運動量才是最有效且對身體好的方法。

（資料來源：Lifehacks, Healthline）