「耳下3CM」進階版：及肩翹髪型風靡亞洲　外翹短髮更提升氣質？

短髮潮流正盛，不少女生都仿效亞洲女星，剪了一頭「耳下3cm」的亮眼短髮。然而還有更多的女生猶豫不決，在考慮要不要剪掉一把富女人味的長髮。就讓我們參考一下以下女星的及肩翹造型，便會發現及肩短髮比長髮的可塑性還要高呢！

及肩翹髪型的秘訣在於利用電髮棒，為短髮加上女性化的捲度與蓬鬆感，帶出隨性美。及肩短髮的長度非常適合初嘗試短髮的女生，更適合正把短髮留長，處於過渡期的女生，讓那不長不短的頭髮更易打理。

阿嬌：外翹短髮造型即時提升氣質

阿嬌的短髮造型富層次感（IG_q_gill）

短髪配上捲度容易予人老氣的感覺，阿嬌五官深邃，外翹短髮造型為她的溫柔氣質增添時尚感覺。阿嬌這款外翹短髮造型令人又愛又恨，看似隨性自然，卻難倒不少不善造型的女生。

阿嬌的短髮造型富層次感，髮尾外翹不太明顯，重點是讓外翹的髮絲穿插其中，看起來完全不費工夫。先把頭髮分為上、中、下三個部分，以直髮夾把上、下部分的頭髮往內夾。中間部分往外夾，再為瀏海增加捲度達至修飾臉型之效。用手把外翹的頭髮與內翹的頭髮整理出相互穿插的效果，最後以直髮夾把頭頂分界線的頭髮夾鬆，營造不經意的隨意感。

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Lisa：淺色調短髮減齡時尚

Lisa的淺色調短髮讓她看起來更帶脫俗的空靈感（IG_lalalalisa_m）

齊瀏海加上如洋娃娃的精緻五官，Lisa的淺色調短髮讓她看起來更帶脫俗的空靈感。不少短髮女生都有漂染的習慣，淺色調加上慵懶的捲髮顯得更與眾不同。韓國正流行著那種像剛睡醒的短髮造型，即使配上隨性的T Shirt與牛仔褲，仍帶有一種優雅的嫵媚感。要做出如同Lisa的髮型，可先把髮尾捲出內彎，把頭髮分成上下部分，把上半頭髮從耳朵上方開始捲出大波浪。髮量少的女生可於下半部分的頭髮重複此步驟，增加造型的蓬鬆感。

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賈靜雯：讓幹練的黑髮更有活力

賈靜雯留有一頭黑髮，卻完全沒有沉悶刻板的感覺。（IG_alyssachia）

賈靜雯於《我們與惡的距離》的幹練造型令人印象深刻，私下穿搭也充滿時尚感。雖然留有一頭黑髮，卻完全沒有沉悶刻板的感覺，反而多了種成熟的韻味。賈靜雯需要同時兼顧家庭與事業，需要的是一款容易打理的及肩翹髪型。以直髮夾捲出內彎髮尾後，把瀏海夾出向外彎的法式捲度，便可打造出如同賈靜雯般的簡單及肩翹髮造型。