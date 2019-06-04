【倚天屠龍記】趙敏陳鈺錡換近20套衫冠絕全劇　還原蒙古裝最吸晴

新版《倚天屠龍記》的魅力之處，不僅旨在高潮迭起劇情，角色揣擎和服飾挑選，都花盡不少心思，特別是元朝將軍「汝陽王」的女兒趙敏，在不同場合裡，打扮成不同造型，為整部劇增添時裝秀的色彩，讓觀眾目不暇給。

趙敏雖個性好勝倔強，但骨子裡卻是少女，敢愛至放棄名譽地位，而唯一不能缺少的，便是衣櫥裡的服飾。(《倚天屠龍記》劇照)

金庸筆下的小說，都是電視長壽劇，即使每次翻拍相同情節，仍獲不少捧場客，而當中的成功因素，相信服裝佔不少功勞。論性格，趙敏或不及他人般小鳥依人；但論造型，她絕對鶴立雞群，雖個性好勝倔強，敢愛至放棄名譽地位，但骨子裡卻是少女，全劇的造型也隨情節變化，每次皆有所「暗示」，非常精彩。

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早前有網民整理出，陳鈺琪的趙敏造型，穿了多達20套服飾。若仔細看的話，當中還暗藏一些細節，仿如劇集的伏筆，暗示往後的劇情發展。

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趙敏的蒙古打扮。(《倚天屠龍記》劇照) 最貼近蒙古傳統－「不狼兒」造型 有的人或認為，陳鈺琪的蒙古裝扮簡單，不及葉童或黎姿所飾演的趙敏漂亮，不過這個模樣，其實是最接近蒙古傳統的髮型「不狼兒」，即把頭剃光，僅剩前額和兩側的頭髮，並紮成麻花辮和髻。雖這是男生髮型，不過在元代蒙古習俗裡，原來未婚女生都會打扮成男生，只是不會剃頭而已。因此陳鈺琪的蒙古服飾，都符合傳統款式，以整潔為主，並梳蒙古辮，增添一點男子氣概。

趙敏初次與張無忌單獨約會。(《倚天屠龍記》劇照) 連女生也一見難忘的「約會專用服飾」 新版趙敏第一次出場，便以亮眼紅衫示人，成功吸引眾人眼球，看來英姿颯爽，連張無忌也認不出其性別。她隨後的服飾，大都使用較柔和的莫迪蘭色，如象牙、米白和薄荷色等，而布料亦繡上精緻的暗花，以平衡趙敏的少女個性。 眾多女性化造型之中，最特別莫過於初次與張無忌單獨約會的服裝，淡杏色的紡紗和絲綢，配搭同色系的頭花，為其增添女人味，而多重的衣領，以及參照蓑衣造型的袖子，亦營造出郡主的雍容形象。趙敏當日與無忌在雨夜中漫步，並透過燈光照射的影子，悄悄「牽」著對方的手，婉轉地向他示愛。昏黃的燈光穿透紡紗衣袖，以同樣婉轉的方式表達趙敏的溫柔一面，非常高招。 趙敏其後亦像要暗示愛意般，與無忌在一起時，都刻意穿這套或相近的衣物。

【戲服打造最浪漫一幕】趙敏當日與無忌在雨夜中漫步，並透過燈光照射的影子，悄悄「牽」著對方的手，婉轉地向他示愛。昏黃的燈光穿透紡紗衣袖，以同樣婉轉的方式表達趙敏的溫柔一面，非常高招。（《倚天屠龍記》劇照）

趙敏到達靈蛇島時，亦有戴珍珠耳環。(《倚天屠龍記》劇照) 趙敏的耳環代表不幸？ 除了衣服，配飾也是重點，從劇集可見，趙敏喜愛戴吊墜耳環，不過後期耳環卻不甚出現。也許是因她每次配戴，都會發生對自己不利的事。她最初戴耳環，是在山莊宴請明教作客時，當時她藉換裝離開座位，並暗裡利用仿冒的倚天劍，向對方落毒。雖然最初她的計劃順利，但無忌後來折返取解藥，並連累她一同墮到地牢內，結果令計劃失敗收場。

計劃失敗事小，但其後發生的事漸趨嚴重，趙敏到達靈蛇島時，亦有戴珍珠耳環。那時她與無忌遇上帕莎總教，但因對方武功奇特，令兩人都處於下風，而她亦選擇兩敗俱傷，把劍刺向自己及身後的敵人，險些送命。雖然踏出鬼門關，但她其後卻被周芷若誣陷殺人，並離間她和無忌的感情。這樣看來，耳環像是不幸的代表，當然這點純屬猜測。劇情進入最後部份，希望陳鈺錡的造型變化，能繼續令人大飽眼福吧。