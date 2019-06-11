李佳芯（Ali）有份領銜主演的電視劇《白色強人》，本周播映，雖她現年36歲，但夥拍較年輕的張曦雯和馮盈盈，也絕不遜色，當中的女神保養秘訣，原來非常簡單？

李佳芯現年36歲，但外貌仿如凍齡般，皮膚狀態媲美張曦雯和馮盈盈。(@aliaime)

李佳芯向來是不少人的女神，凍齡的外表更是讓人羡慕，雖然她曾表示自己喜歡吃喝，愛食朱古力，而且常拍劇捱夜，但皮膚依然保持白嫩，即便以淡妝出席活動，似乎都沒太大瑕疵。對此，她便有自己的一套護膚心得，不僅要減壓和保持開朗心境，無論飲食或運動，她都會以喜好為主，絕不會為自己添加額外壓力。

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李佳芯在社交網站，常以素顏示人，看來與化妝無異，皮膚依然保養得宜，跟其他年輕藝人出席活動時，絕不比下去：

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保養第一步：先學識減壓

李佳芯曾在01娛樂的訪問中提及，保養是件很難的事，並應從最重要的心態著手，「一日24小時，有22小時都是上班，皮膚保養不易，所以最好的方法便是不要想太多。」據英國皮膚科醫生Dr Stephanie Munn指，壓力或致多種健康問題，如失眠和菸酒等，間接令皮膚變差，因此李佳芯會以薰衣草和玫瑰精油放鬆心情，而且即便再忙，她也會抽空休息，表示回家後會沉澱放空減壓，「可以打坐、冥想，甚至深呼吸。」

李佳芯飲食非常健康，不強迫自己只食減肥食物。(@aliaime) 飯盒吃八成，牛油果多士護目 李佳芯在飲食方面，對自己的限制不大，放假時會吃足三餐，而且不戒澱粉，每次吃飯盒，都會食八成米飯，「餘下的之後有機會再吃掉」，並認為這樣才能保持最佳狀態。 比起限制食量，李佳芯都會傾向健康飲食，更喜歡自製簡單健康美食，如牛油果多士。因牛油果含豐富維他命E，據美國俄勒岡州立大學研究指出，它能夠抗氧化，亦有防曬功效，同時牛油果當中的葉黃素，能保護眼睛健康，讓雙目看起來整天精神飽滿。Ali亦認為，食物是自己的減肥動力，因此不會限制食物的種類，「我相信只要適量地吃，任何食物都對身體有好處，讓我有足夠能量，做運動減肥。」

按摩去水腫

李佳芯放假時，也會多活動身體，做一些簡單的運動，如行山等，曾在訪問裡表示，每次都會行兩三小時，認為這能夠鍛鍊肌肉，增強耐力和手腳協調，而且亦可呼吸新鮮空氣，放鬆心情。她亦自言較易有水腫，故每天都會為自己重點按摩，如早上按壓面部等，以排去水腫，還會把水樽當作「啞鈴」，在家中舉重，收緊手臂上的贅肉。

(Source: 俄勒岡州立大學、Healthline)