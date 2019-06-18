【白色強人】38歲唐詩詠拍檔29歲張曦雯技術性擊倒　保養全靠湯水

唐詩詠在熱播劇集《白色強人》，與馬國明飾演離婚夫妻成網民的討論話題之一。現年已38歲的她與29歲的張曦雯與劇中經常都有對手戲，但二人走在一起並沒有任何的違和感，到底她的保養秘訣是什麼呢？

唐詩詠在劇集《白色強人》與李佳芯和張曦雯飾演同事兼好朋友。（《白色強人》劇照）

《白色強人》的女演員眾多，而且幾乎都是女神級人馬，除唐詩詠外，更包括李佳芯、張曦雯、馮盈盈、朱智賢，唐詩詠在劇中與李佳芯和張曦雯飾演同事兼好朋友，經常都會有三人同行的畫面出現，而38歲的唐詩詠與29歲的張曦雯走在一起時更是完全沒違和感，證明她平日保養得宜，一起來看看她的保養方法吧！

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保養秘訣一）防曬不可少

過往對於護膚相當懶惰的唐詩詠，現時則十分注重防曬與保濕。(natalietong53＠Instagram)

唐詩詠曾在訪問提及，以前的自己對於護膚是相當的懶惰，外出時都不會塗上防曬用品，直至一次長時間在戶外的拍攝，皮膚開始發紅變得乾燥，才明白防曬的重要性，自此後便養成每天必定會塗上防曬的習慣，也會在外定時補塗，以免曬傷及令皮膚變差。

防曬之餘，唐詩詠也十分注重保濕程序，每天也會塗上保濕效果較強的護膚品，也會把保濕面霜厚敷於臉上，當成睡眠面膜使用，懶女生可參考！

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38歲唐詩詠與29歲張曦雯，私下一樣是好朋友：

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保養秘訣二）準備自家湯水

即使工作忙碌，唐詩詠也會準備自家靚湯。(natalietong53＠Instagram)

雖然唐詩詠非常愛吃甜品，但她總會在飲食習慣中作出調節，例如平日會盡量減少進食煎炸、辛辣食物，多食用蔬果類食物，盡量吸收膳食纖維和維他命。

不過說到最愛，唐詩詠喜歡下廚煲湯，補充水分之餘也能得到不同營養。唐詩詠則曾於接受媒體訪問時分享她的湯水用料：「如粟米、紅蘿蔔等，百搭又容易處理，秋冬天氣最適合飲用雪梨雪耳湯，加點糖更可變做糖水；有時亦會用杞子、菊花焗水喝，味道會較清甜。」

註冊中醫師錢穎儀曾接受《香港01》訪問時，指出菊花分為兩種類：「野菊花的清熱效果較強，治療熱盛的皮膚暗瘡、咽喉疼痛較佳，所以清熱解毒多用野菊花。而白菊花則有助治療肝熱的眼睛患疾、頭痛暈眩。」不過，由於白菊花性微寒，野菊花性苦寒，她提醒如果長期服用或用量過大，會出現胃脹不適等不良反應，因此脾胃虛寒的人士、月經期間的婦女及孕婦都不宜飲用。

唐詩詠強調湯水的用料與製作步驟十分簡單，多忙也會抽空煲湯。就連時常忙於拍攝的唐詩詠也這麼勤力，我們又那能再找藉口呢？

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保養秘訣三）積極做各類型運動

唐詩詠積極做各類型運動，希望能夠強健身體。(natalietong53＠Instagram)

另外的保養秘訣，就是唐詩詠會爭取時間睡「美容覺」，盡量都會於晚上12時前入睡，幫助身體排毒；而台北市立聯合醫院中醫院區中醫師申一中亦支持這樣的說法，他指出人體經脈都有特定排毒時間，晚上11時至凌晨3時更是膽經跟肝經的排毒時間，必須到達熟睡狀態，膽和肝才能進行排毒，也建議睡覺時間應從晚上11點開始，睡到隔天早上約8時。

而且即使唐詩詠忙於工作，但也堅持做運動，希望能夠強健身體之餘也能維持體形，甚至令肌肉變得更結實。除了最愛游水、跑步、踩單車等帶氧運動，瑜伽、行山、打拳，無一不歡，同時也會抽時間到健身室進行負重運動，更試過在社交平台分享過她做運動的影片，並注寫「Do not give up! The beginning is always the hardest!」（不要放棄！一開始永遠是最艱難的！）的留言鼓勵自己。

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其實唐詩詠但所使用的也是老生常談的方法，但想30+也keep得有競爭力，或更要學習她的態度，絕不懶惰下來。