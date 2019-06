【白色強人】38歲唐詩詠拍檔29歲張曦雯技術性擊倒　保養全靠湯水

唐詩詠在熱播劇集《白色強人》,與馬國明飾演離婚夫妻成網民的討論話題之一。現年已38歲的她與29歲的張曦雯與劇中經常都有對手戲,但二人走在一起並沒有任何的違和感,到底她的保養秘訣是什麼呢?

唐詩詠在劇集《白色強人》與李佳芯和張曦雯飾演同事兼好朋友。(《白色強人》劇照)

《白色強人》的女演員眾多,而且幾乎都是女神級人馬,除唐詩詠外,更包括李佳芯、張曦雯、馮盈盈、朱智賢,唐詩詠在劇中與李佳芯和張曦雯飾演同事兼好朋友,經常都會有三人同行的畫面出現,而38歲的唐詩詠與29歲的張曦雯走在一起時更是完全沒違和感,證明她平日保養得宜,一起來看看她的保養方法吧!

保養秘訣一)防曬不可少

過往對於護膚相當懶惰的唐詩詠,現時則十分注重防曬與保濕。(natalietong53@Instagram)

唐詩詠曾在訪問提及,以前的自己對於護膚是相當的懶惰,外出時都不會塗上防曬用品,直至一次長時間在戶外的拍攝,皮膚開始發紅變得乾燥,才明白防曬的重要性,自此後便養成每天必定會塗上防曬的習慣,也會在外定時補塗,以免曬傷及令皮膚變差。

防曬之餘,唐詩詠也十分注重保濕程序,每天也會塗上保濕效果較強的護膚品,也會把保濕面霜厚敷於臉上,當成睡眠面膜使用,懶女生可參考!

38歲唐詩詠與29歲張曦雯,私下一樣是好朋友:

保養秘訣二)準備自家湯水

即使工作忙碌,唐詩詠也會準備自家靚湯。(natalietong53@Instagram)

雖然唐詩詠非常愛吃甜品,但她總會在飲食習慣中作出調節,例如平日會盡量減少進食煎炸、辛辣食物,多食用蔬果類食物,盡量吸收膳食纖維和維他命。

不過說到最愛,唐詩詠喜歡下廚煲湯,補充水分之餘也能得到不同營養。唐詩詠則曾於接受媒體訪問時分享她的湯水用料:「如粟米、紅蘿蔔等,百搭又容易處理,秋冬天氣最適合飲用雪梨雪耳湯,加點糖更可變做糖水;有時亦會用杞子、菊花焗水喝,味道會較清甜。」

註冊中醫師錢穎儀曾接受《香港01》訪問時,指出菊花分為兩種類:「野菊花的清熱效果較強,治療熱盛的皮膚暗瘡、咽喉疼痛較佳,所以清熱解毒多用野菊花。而白菊花則有助治療肝熱的眼睛患疾、頭痛暈眩。」不過,由於白菊花性微寒,野菊花性苦寒,她提醒如果長期服用或用量過大,會出現胃脹不適等不良反應,因此脾胃虛寒的人士、月經期間的婦女及孕婦都不宜飲用。

唐詩詠強調湯水的用料與製作步驟十分簡單,多忙也會抽空煲湯。就連時常忙於拍攝的唐詩詠也這麼勤力,我們又那能再找藉口呢?

保養秘訣三)積極做各類型運動

唐詩詠積極做各類型運動,希望能夠強健身體。(natalietong53@Instagram)

另外的保養秘訣,就是唐詩詠會爭取時間睡「美容覺」,盡量都會於晚上12時前入睡,幫助身體排毒;而台北市立聯合醫院中醫院區中醫師申一中亦支持這樣的說法,他指出人體經脈都有特定排毒時間,晚上11時至凌晨3時更是膽經跟肝經的排毒時間,必須到達熟睡狀態,膽和肝才能進行排毒,也建議睡覺時間應從晚上11點開始,睡到隔天早上約8時。

而且即使唐詩詠忙於工作,但也堅持做運動,希望能夠強健身體之餘也能維持體形,甚至令肌肉變得更結實。除了最愛游水、跑步、踩單車等帶氧運動,瑜伽、行山、打拳,無一不歡,同時也會抽時間到健身室進行負重運動,更試過在社交平台分享過她做運動的影片,並注寫「Do not give up! The beginning is always the hardest!」(不要放棄!一開始永遠是最艱難的!)的留言鼓勵自己。

其實唐詩詠但所使用的也是老生常談的方法,但想30+也keep得有競爭力,或更要學習她的態度,絕不懶惰下來。