鄧紫棋G.E.M.親授急救保濕秘技　小紅書熱推凡士林去頸紋有成效？

凡士林幾乎無人不曉，最廣泛的用途便是當作潤唇膏使用，作重點修護；但近日內地社交平台小紅書，就流傳了兩個凡士林的另類護膚用法，也經鄧紫棋（G.E.M.）和網民實測與分享當中的成效，引起話題。不過，這些偏方又是否能長期使用？

鄧紫棋（G.E.M.）用凡士林作保濕面膜改善乾燥問題

小紅書內其中一個成話題的護膚功效是由鄧紫棋（G.E.M.）提出，並稱這方法為「史上最強保濕面膜」。G.E.M.於早前拍攝了一條有關自身皮膚問題的影片並上載至小紅書，她在影片中提及當時身處於加拿大，而當地天氣非常乾燥，令她的皮膚變得敏感又脫皮，於是致電她在香港的皮膚科醫生，醫生建議她將凡士林製成面膜使用。

鄧紫棋（G.E.M.）將凡士林製成面膜使用。（GEM鄧紫棋@小紅書影片截圖）

以下是製作面膜的材料：

1. 凡士林 2. 濕紗布（化妝棉亦可）

+ 5 + 4 + 3

G.E.M.指出完成臉部清潔後，於臉部塗上薄薄的一層凡士林，再用濕的紗布或化妝棉覆蓋眼睛以外的地方，濕敷約30分鐘，再直接用濕臉巾抹走過多的凡士林，便完成整個護膚步驟。她更指出自己當時的皮膚變得敏感，但連續數天使用了這方法，皮膚狀態大大改善。不過，她卻提醒不要過度使用這方法，否則只會弄巧反拙，令皮膚容易長暗瘡。

凡士林於小紅書上被指是最有效、最省錢的護膚品。(the_glamlivers@Instagram)

網民實測：凡士林頸膜可淡化頸紋

小紅書內，最具話題性的一個凡士林的另類用法就是利用凡士林自製成頸膜，以達到淡化頸紋的作用。

網民分享指出製作頸膜並不複雜，只需準備以下材料：

網民分享指出製作頸膜並不複雜，只需準備4項材料。（吴小花@小紅書）

1. 熱毛巾 2. 保鮮紙 3. 潤膚乳液 4. 凡士林

首先將熱毛巾敷在頸部2至3分鐘，待熱力把毛孔打開後，再塗上一層薄薄的凡士林於頸上，從肩部輕輕按摩至頸部，進行拉提，直至凡士林完全吸收，然後再塗上一層潤膚乳液並由內至外推開至吸收狀態，最後將保鮮紙包裹頸部，進一步鎖住水份，約5至10分鐘後將殘留於頸上的凡士林和乳液再次按摩至吸收或直接清洗掉。

經不少網民實測過後，更被喻為最有效、最省錢、最輕鬆的去頸紋方法，並紛紛張貼自己使用前與使用數天後的照片作對比，親身認證成功淡化頸紋的功效，更聲稱感覺皮膚變得更白滑。

延伸閱讀：

【2019髮色】免漂染髮色推薦 打造柔順秀髮與「白一度」膚色！

蔣雅文減醣親證減8kg成效 低醣飲食是什麼？女星減肥方法參考！

能否長期使用凡士林作護膚用途？

以上兩個方法都是利用凡士林為肌膚進行保濕，從而改善皮膚乾燥狀況，達至增加水份、淡化頸紋的作用，雖然經G.E.M.與其他網民實測，均獲得良好評價，但有不同皮膚科醫生卻指出這只是一個保濕假象，更強調並不能長期使用。

皮膚科醫生指出凡士林能夠在皮膚上形成密封屏障，故可滋潤肌膚，但容易阻塞毛孔。（《29+1》劇照）

凡士林為假「保濕」​，​有機會越用越差

美國皮膚科醫生Kenneth Arndt解釋指，凡士林是一種石油副產品，能夠在皮膚上形成密封屏障，阻止肌膚內的水份蒸發，因而可使皮膚變得濕潤和柔軟，看起來更具光澤，但不建議當作面霜使用。

而另一美國皮膚科醫生Alan Dattner亦表示凡士林為防水，而不是水溶性的產品，可帶來滋潤肌膚的假象，令人得到即時滿足感。不過，由於是封閉式，加上凡士林厚身的質地使其難以從皮膚上徹底清潔的關係，容易阻塞毛孔，引致油脂粒、暗瘡等問題出現，因此只能偶爾使用一次作急救乾燥肌膚用途，不建議長期使用。同時，他又指出患有痤瘡或已受真菌感染的人士，應避免使用凡士林，否則只會令情況更為惡化。

凡士林除護膚外，也有以下的另類用法，你又知道嗎？

（資料來源：Harvard Health, HuffPost）