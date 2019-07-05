【港姐2019】複選面試清一式露肩裝小性感　野心過大容易愈露愈肥

2019香港小姐競選已於早前（3/7）進入複選面試階段，候選佳麗中已不見第一輪的「大」媽，49位佳麗們的打扮也大為改善，除了沒有看到過份性感的造型，似乎也參考了前人的面試造型，分為「紅白兩派」，同時大部份佳麗均選擇露肩連身裙款式。

以One Shoulder連身裙迎戰的候選佳麗：

+ 3 + 2

當然，也有以較普遍Off Shoulder迎戰的候選佳麗：

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進入複選面試的佳麗，身形都較纖瘦，故無論是One Shoulder（露單肩款）或Off Shoulder（露肩款）組別的候選佳麗，都沒太大問題，也散發優雅性感與增加魅力。不過，露肩服裝雖感展現健康小性感，卻並非人人都能駕馭，特別是中等身形女生必須留意，不想愈露愈肥，建議還是不要太進取，選露單肩款的One shoulder款式會比較穩陣。

露肩上衣 x 寬褲

Off Shoulder上衣可選擇配襯A-Line裙或寬褲，突顯個性。(la_micca@Instagram)

如果你並不是屬於纖瘦類型的女生，甚或肩膊偏橫的女生，露肩服裝（尤其是Off Shoulder）絕對有機會讓你在外型上顯得更肥胖。除了選露單肩的One shoulder款式，也可從材質入手，建議選麻質布料或恤衫材質的款式，挺身材質並不會像雪紡一樣產生垂落感，不易產生顯胖錯覺，同時也能增加一份成熟知性美。如果不想過份休閒，希望更突顯個性，也可選擇配襯A-Line裙或寬褲，不過大前提是上衣需為合身或貼身的款式，平衡造型。

露肩上衣 x 吊帶裙／褲

朱智賢也會以吊帶裙／褲搭配露肩上衣。(ashley_ellabel@Instagram)

若平日想展現健康小性感，可選擇在Off Shoulder上衣外搭配吊帶裙／褲，不但可增加層次感，讓整體造型變得特別，更顯青春活力。不過，若內襯的露肩上衣容易滑落，也需謹記先利用髮圈及扣針等小道具，橫跨腋下先固定位置，避免出現跌膊後需用手套進吊帶裙／褲整理的尷尬情況。

選大一個尺碼的衣服

如你想把服裝當成One Shoulder款式穿着，也可像朱智賢一樣選擇軟身布料的款式。(ashley_ellabel@Instagram)

歐美系女生流行將一字領或本身有鈕扣的服裝拉低一邊，當成One Shoulder款式穿着，不過如果衣服材質不夠軟、剪裁不夠寬身的話，就會明顯地呈現一種「夾硬來」的感覺。還是建議可選擇軟身布料的款式，如果想要把恤衫等有鈕扣的服裝當成One Shoulder穿着，除了選全棉等材質，也可選購大一個尺碼，方能營造一份慵懶感。