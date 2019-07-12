【防曬】單靠防曬品不夠　研究：穿這種顏色衣物可減少吸入紫外線

夏季中午時份的陽光強烈，即使每天都會塗抹防曬，但回過頭看還是一樣會把皮膚曬黑。或許除了使用防曬外，還有其他「防曬用品」，一樣可達到防曬的作用，就例如可從衣着上入手。

在炎夏想要「防曬」，又有甚麼方法？（《大力女都奉順》劇照）

說到女生們於夏天的衣着打扮，部份女生都會避免穿着深色衣服，換上白色、灰色等淺色系服裝，除了由於淺色服裝在造型上感覺更有夏日氣息，也是因為比起深色服裝吸熱程度較低；另外，也由於天氣炎熱的關係，故能「有多少布就穿多少布」，背心短褲是必備的造型。不過，這也令女生們的肌膚增加更多直接接觸陽光的機會，也將「肥肉」暴露於人前。到底有沒有方法能夠兩全其美？甚麼顏色的服裝較能做到防曬的效果？

藍色衣物有效對抗紫外線。(dopplerumbrellas@Instagram)

深色較能對抗紫外線？

英國《每日電訊報》報導了一項發佈在美國科學雜誌《工業與工程化學研究》（Industrial & Engineering Chemistry Research）的研究，研究人員Dr. Ascension Riva指出色彩是影響吸入紫外線的其中一個因素，亦指出比起淺色系服裝，顏色較深的衣物更有效對抗紫外線。

而另一美國網站ScienceDaily則報導了Dr. Ascension Riva的研究過程，Dr. Ascension Riva與其他研究成員就紅色、藍色、黃色三種色調的棉紡織品進行測試，測量它們吸收紫外線的能力。結果顯示深色棉紡織品傾向能吸收更多的UV，三者之中為藍色吸收量最高、黃色最低，故如果希望對抗紫外線，就可選擇藍色等深色衣物，其次是紅色。

減少皮膚與紫外線直接接觸：中袖／長袖雪紡服裝

中袖／長袖雪紡服裝也可遮蓋「肥肉」。(kelleyannegibson@Instagram)

深色棉紡織服裝較能抵擋紫外線，故還是選擇深色系服裝比較妥當，但如果還想遮蓋「肥肉」的話，中袖／長袖雪紡服裝也是一個不錯的選擇，配上西裝褲或寬褲，呈現知性味道，用於上班造型上非常適合。如果擔心素色款式過於正式，亦可選擇具ruffles式蝴蝶結設計的款式，增加一份柔美感，也可選擇帶有印花圖案的款式，減少深色顯成熟的印象。

減少皮膚與紫外線直接接觸：恤衫

恤衫亦是一樣百搭的單品。(rasna_lamsal@Instagram)

恤衫亦是一樣百搭的單品，除了可選擇剪裁特別或帶細節設計的款式，也可選擇將恤衫當成外套穿着，下身配上Skinny jeans，增加造型的整體層次感。另外，也能把恤衫變成內搭服裝，配襯吊帶裙或褲，充滿時尚感之餘，同時減輕吊帶服裝一向予人稚氣的印象。