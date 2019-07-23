Zara這裙子征服英國　擁有專屬IG帳號、全世界女生都在穿？

Zara是一眾女生的尋寶之處，最近其一條黑白波點裙更被喻為是今季的「It dress」，不只整個英國的女生都在穿，甚至有人為這條裙開設了IG帳號，只是兩個月的時間已獲得過萬的追蹤者，到底這條裙有何魅力讓全球女生都為之著迷？

這條價值$499黑白波點裙在英國掀起風潮。（Zara）

這條價值$499黑白波點裙在英國無處不在，寬鬆白色連身裙子上佈滿了不規則圓點，被英國人稱為「The Dress」。這條裙子打破了年齡、身形與風格的界限，從青春少女、時尚KOL、孕婦，甚至80歲的婆婆都在穿，更經常在同一場合中出現撞衫情況，人氣極高。

即使出現了撞衫的尷尬情況，女生們對「The Dress」的受歡迎程度有增無減，它的專屬IG帳號中更出現了不少BFF、親子穿搭等，誓要為這條Zara裙子製造無限可能。原來「The Dress」的熱潮是由造型師Faye Oakenfull帶起，而「@hot4thespot」也是其開設的。在復活節的時候，她曾於自己的Instagram Story中上載了一張兩位同事不約而同地穿上了這條黑白波點裙的照片，隨即引起迴響。原來不少女生都擁有這裙子，更紛紛把穿搭照發給她，繼而萌生出為這條裙子開設獨立帳號的念頭。

【按圖看穿搭】「The Dress」於英國成為新潮流：

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「The Dress」的成功不無道理，裙子實用而且舒適，寬鬆的剪裁適合大部分女生的身形：中袖設計有效拉長手臂線條，而腰間線條則能突出腰線，加上荷葉邊的裙擺增添女性味。夏天不一定要穿上色彩繽紛的性感穿搭，經典的連身裙子更能突顯女生知性優雅的一面。

除了「@hot4thespot」這IG帳號，喜歡Zara的女生更不能錯過由外國時尚網站Who What Wear的時尚編輯創立的IG帳號「@thedevilswearzara」，她們透過日常穿搭照來分享Zara的特色單品，沒有穿搭靈感時不妨參考一下。其實在幾個月前，Zara也推出了官方IG帳號「@livingzara」，邀請不同風格的女生，利用平價單品配襯出高級感。當中不少街拍照更能成為女生擺pose的範本，喜歡Zara的女生便不要錯過這幾個IG帳號。

【按圖看】如何利用平價單品配襯出高級感：