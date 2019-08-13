Zara再推風靡全英波點It dress更顯瘦？另送客製服務撞衫也不尷尬

Zara一向是小資女生的三甲之選，一條波點連身裙風靡整個英國成為了It dress，吸引過萬女生追捧。最近Zara乘勝追擊，不只加推變奏版的It dress，更推出全新的客製化系列，讓顧客能以相宜的價錢享受媲美高端時尚品牌的服務。

Zara的波點連身裙風靡整個英國成為了It dress，吸引過萬女生追捧，近日更推出了黑底白點款式（Zara）

這條Zara波點連身裙在英國無處不在，更擁有自己的IG帳號，成為全球女生的新潮流。波點裙早已斷貨，然而Zara有見其受歡迎程度推出了黑底白點款式，剪裁與上一代的白底黑點款一樣，同樣實用舒適。沉穩的深色調更適合秋冬穿搭，更具顯瘦的效果。波點裙現正於澳洲上架，價錢依然是$499，消息指將陸續於各地地區推出，要追上全球熱潮的女生記緊不要錯過。

按圖看Zara波點裙風靡全英國的盛況：

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Zara帶給女生的驚喜豈止這條It dress，品牌推出了全新服務「Zara Edited」，讓速食時裝更具獨特性。「Zara Edited」是品牌首個客製化服務，消費者可於Zara的最新系列中免費訂製自選的英文字刺繡，成為獨一無二的款式。整個過程只需簡單幾步：首先，在Zara的網上商店挑選心儀單品後，便可輸入你希望刺繡的英文字，每件作品最多可訂製九個字母。同一時間，網站的頁面便會顯示出預期的訂製效果。「Zara Edited」提供大寫字母或斜體小寫字母兩種字體，顏色方面，則有六種字體顏色可供選擇，分別為紅色，白色，橙色，淺粉色，炭黑色與螢光黃色。大眾對Zara的熱愛程度，導致經常出現撞衫情況，但有了這訂製化服務後，同款的衣飾都可變得個人化。

「Zara Edited」客製化效果：

消費者可於全新系列的28件單品中體驗客製化服務，而這系列也是Zara實踐可持續發展概念的一部分。品牌現正致力於發展使用100%可持續棉和亞麻布以及100%再生聚酯纖維的系列，並計劃於2025年全面使用可持續面料，響應環保。「Zara Edited」現正於美國，西班牙，中國，英國，荷蘭和意大利推出。

Zara的時裝總能給女生無限靈感，不少時尚紅人也會利用Zara的平價單品，巧妙地穿搭出高級感覺。品牌的單品更多次出現於多個時裝周中，在北歐的哥本哈根時裝周街拍中，Zara充滿色彩的涼鞋再一次脫穎而出。

按圖看Zara將掀起新一輪風潮的時尚涼鞋：