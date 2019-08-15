容祖兒都去打卡　港版「天國的階梯」爆紅　4大異國風秘景還有...

放假最想的當然就是去旅行！但是沒有長假又想玩下影下靚相，大可以參考一下以下這4個香港的打卡熱點，重點是這些地方都是跟外國的打卡點十分相似，不用坐飛機出國就可以拍到外國feel的照片，不妨趁著周末假期去朝聖一下吧！

香港版「天國的階梯」

和另一半站在天梯上拍照畫面也非常浪漫！（IG@katrinawk_）

就連天后容祖兒都被這個打卡點吸引，要到此一遊。（IG@yungchoyee）

在越南和韓國的打卡點「天國的階梯」曾經人氣極高，一條簡單純白色並向天空延伸的梯級，和蔚藍的天空互相構成了一幅超級唯美的風景，吸引不少遊客前往。不過現在不用飛到外地都可以影靚相了，因為香港最近也出現了一條「天國的階梯」，位於淺水灣的「The Pulse」商場内。這條又美又夢幻「天國的階梯」竟然還把天后級人物容祖兒都要來打卡，吸引力果然是絕不簡單！

香港版「天國的階梯」拍攝參考：

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韓國、越南的「天國的階梯」同樣夢幻：

香港版「天空之境」： 中大合一亭

除了天空之外，還可以利用樹枝的反映做構圖，一樣很震撼。（IG@michellehuang1108）

波利維亞的烏尤尼鹽湖是人間聖地，天地合一的壯觀景點真的是讓人一看永生難忘。不過並不是人人都可以請半個月假去那麽遠的地方，其實在香港也存在著很多「天空之鏡」，例如西環碼頭、泥涌、添馬公園等等，但是這次要介紹的是位於中大的合一亭。

中文大學新亞書院院長黃乃正就曾經這樣形容合一亭：「一池清水。二樹半抱，非傳統園林，有現代筆意。」樹柳加上天空的反映，別有一番風味。雖然香港版的「天空之鏡」沒有烏尤尼鹽湖那麽壯觀，但是卻有香港的特色，是假期的時候去閒逛影相的好地方，不過記得不要影響到校園內的學生啊。

香港版「天空之境」 拍攝參考：

美得像天堂的玻利維亞烏尤尼鹽湖（天空之鏡）：

銅鑼灣「第21威菲路酒店」

日落再加上無敵落地玻璃窗超級唯美，完全就是歐美風格。（IG@sona.tina ）

酒店也是很多人打卡的好地點，位於紐約的Arlo Hotel也是討論度極高的打卡聖地，重點就在於它的無敵落地玻璃窗，加上高樓聳立的風景構圖，成爲不少外國網紅的經典打卡熱點。原來香港也有非常類似的酒店，超漂亮的大窗景一點都不輸的Arlo Hotel！這個打卡點就是位於銅鑼灣的第21威菲路酒店，拉開窗簾就可以俯瞰整個維多利亞的美景，充滿香港味道的港灣也非常壯觀。

香港「第21威菲路酒店」 拍攝參考：

網紅大愛的紐約Arlo Hotel：

香港迷你大峽谷：菠蘿山

山水永遠是世上最美麗的風景，加上日落的點綴，美得像是一幅油畫。（IG@ashleyhon_tikki）

美國大峽谷的壯觀風景真的會讓人永生難忘，香港其實也有一個迷你版的大峽谷，就是位於青山腹地的菠蘿山峽谷，這個地方其實已經有很多人知道，綿綿不斷的岩石加上海天一色，雖然沒有美國大峽谷的廣闊，但是拍照卻還是很壯觀，如果加上斜陽晚霞，簡直就是一張明信片。這個菠蘿山需要走一段山路才可以上去，但是難度只有1星，行山新手都可以應付。

香港菠蘿山拍攝參考：

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震撼壯觀的美國大峽谷：