闊褲、西褲Out！舒適不失正式感　法國知性女神造型全靠牛仔褲　

每間公司都有不同的衣着文化與規矩，有些企業更設Casual Friday政策，讓員工們在每週最後一個工作天穿上更舒適的服裝。 不少人都會選擇休閒牛仔褲，不過如何在休閒與正式感兩者之間取得平衡是相當重要的一環。畢竟始終也是上班天，總不能隨便穿或穿成「如家一樣打扮」等過份休閒的服裝吧？

想要令牛仔褲造型也有一份正式感，即使突然要與客戶或高層開重要會議，也不會失禮於人前，必須透過搭配技巧增加莊重感。

以下單品，不但可為造型增加正式感，同時不減輕鬆、舒適的感覺，整個打扮既適合上班見人、下班外出。

恤衫

恤衫搭配牛仔褲，輕鬆增加正式感。(mm_menmao@Instagram)

最簡單容易讓牛仔褲造型也能增加正式感的穿搭法，必然是搭配恤衫！不過卻要花點心思選擇款式，如果選擇標準剪裁這類正式感重的款式，可搭配Boyfriend Jeans、破洞牛仔褲等褲款，以免讓整體變得過於乏味；甚或完全相反，選擇肩線低或寬鬆Boxy剪裁的款式配上Skinny Jeans，正好帶來輕鬆又不失正式感的上班造型，這也是令人看下去一秒變成法國女生的打扮。

另外，由於牛仔褲為百搭單品，故也可選擇帶有印花的雪紡恤衫款，款式別緻又能增加造型感，同時營造更女性化的感覺。

+ 5 + 4 + 3

方領上衣

方領上衣的熱潮仍然未減，也是增加正式感的單品之一。(mikaelasundlov@Instagram)

雖然秋季服裝已陸續推出，但今個夏季流行的方領熱潮仍然未減，而細緻簡潔的方領服裝也正正是大加分的單品，讓造型變得特別。加上，方領服裝款式多以棉麻材質製成，剪裁方面亦傾向寬鬆，不會過份貼身，故一樣能帶來舒適與正式感。

更重要的是，不論是長袖、短袖，還是背心類型的方領款式，也能展現鎖骨，拉長頸部線條，營造更顯瘦的視覺效果。

+ 2

Loafers

如果傾向喜歡平底鞋的女生，可選擇Loafers。(lea.elisabeth.a@Instagram)

除了在服裝款式入手，適合的鞋子款式也是一個增加正式感的關鍵之物，而且永不失手！想減低休閒感，波鞋絕不是你的選擇；相反，以高跟鞋搭配牛仔褲可展現一份優雅感，亦能恰好露出最幼細的腳踝位置，輕鬆就能達到顯瘦、高挑的效果。不過，亦建議高跟鞋的高度別太「過火」，選擇1.5吋-2吋鞋跟高度的款式就為好不過，畢竟要穿足一整天，必須以舒適量來衡量。

高跟鞋以外，也可選擇經典的百搭組合：Loafers款式搭配牛仔褲，好襯之餘同時增加時尚氣息；若然配上襪子，更能呈現一種濃厚的英倫風格。