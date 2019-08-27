容祖兒鄭秀文厚底波鞋「增高」　超越高跟鞋　瞬間瘦腿再顯長3吋

雖然腳只有一雙，但不論是女生或是男生都喜歡買鞋子，而且近年運動風盛行，各大高端時裝品牌都推出波鞋系列，女生又怎會缺少了一對波鞋呢？ 波鞋的潮流更是不少女生的福音，她們不用再經常受高踭鞋的折磨，可以舒舒服服的上班、行街，不怕累。今年又有哪些波鞋趨勢呢？

一向型格的鄭秀文Sammi，當然沒有一對Chunky sneakers旁身，而她穿上的正是Prada的Cloudbust Thunder sneakers。（sammi_chengsauman@instagram）

Dad shoes（又名Chunky sneakers）

「老爸鞋（Dad shoes）」的流行要追溯到2017年的秋冬，Balenciaga推出了「Triple S」，帶起了這類Chunky sneakers的潮流。該鞋款都是厚底、圓頭設計，外表繁複但亂中有序，事隔2年，市面上還有很多新款的Chunky sneakers面世，然而它們的設計上有點變更。

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新款的Chunky sneakers拋下繁複的設計，反而追求「簡而精」，同時保留厚底設計，像miu miu新推出的Monstar Jewel Sneakers同樣是厚底設計，全白或全黑設計，波鞋着重簡約的線條，再配上較少女的可拆式設計珠寶皮帶；而Prada的Cloudbust Thunder sneakers靈感源自經典Cloudbust運動鞋，以雙色為設計風格，黑色為主色，另拼上一款顏色，並以鞋面上不同的橡膠立體，突出鞋款的線條，鄭秀文Sammi和倪晨曦Elva都擁有一對。

容祖兒去年年底已經穿上Nike的厚底波鞋。（yungchoyee@instagram）

厚底鞋（Planform sneakers）

女生一向很着緊自己的身材比例，盡力透過穿搭令自己視覺上更瘦更高，而嬌小的女生一向鍾情厚底鞋，當年Stella McCartney的星星厚底鞋更是風靡一時。

今年厚底鞋再次回歸，不過今季則應用在波鞋設計上，女生瞬間增高拉長了腿，改善身材比例，而且比高跟鞋舒服得多，就像PUMA最新推出厚底 PUMA ROMA AMOR，把品牌經典鞋款換上厚底設計，造成了復刻玩味新時尚，Super Girl的吳嘉熙 Cheronna也穿上了這系列。

經典鞋（Classic sneakers）

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品牌在每一季中都會加入新的設計，然而經典款式也不會因而被捨棄，皆因經典波鞋統統都非常有自家特色，又百搭，而且非常長青，絕對值得入手。

眾多品牌中，Gucci Ace Sneakers是不少明星都愛穿，它設計簡約，鞋面有Gucci特色緞帶，無論褲裝、裙裝也適合；如果女生不捨得投資在鞋子上，平價的Vans布鞋也是不錯的選擇，設計簡約，尤其是Vans Old Skool系列和Vans Authentic Classic系列，是永不退潮的鞋款，Super Girl的李靜儀Heidi更是Vans的粉絲，在她的穿搭中經常看到Vans的蹤影，就連出席活動時她也會穿着，可見其百搭指數「爆錶」。