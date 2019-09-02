46歲陳慧琳穿皮裙瞬間減齡　2019秋冬4大潮流關鍵　全部返工適用

8月來臨，有否發現品牌都慢慢換上秋季服裝？因為是時候準備秋冬的穿搭了。有些女生都不會投資太多金錢在服裝上，認為潮流單品可能經過了一季便不再流行，所以她們會選擇到平價的網上平台入手當季時尚單品。 美國時尚媒體Who What Wear最近訪問了全球最大的時裝網購平台之一的Asos，發現用家最近最常找的4款時尚單品元素，而這正正是秋冬穿搭趨勢。

名模Kendall Jenner出席活動時也是穿着一條有腰帶設計連身皮裙，更顯身材比例。（Getty Images）

連身皮裙

秋冬的時尚單品都着重質感，均比較厚重的，如羊毛、絲絨，皮革等，而無論是真皮或仿皮短裙皮褲都是秋冬常見的單品，可算是長青款之一。

皮革服裝一向給人感覺非常型格，又酷酷的，一些偏向斯文風的女生可能不願接受。從ASOS中看到，今季慢慢不單只流行皮短裙和皮褲，更發現有連身皮裙的出現，顏色方面更由黑色演變更多顏色，如粉色、裸色、卡其色等，女生可以有更多的選擇。如果你還是害怕一整條皮裙感覺太強烈，可以參考Kelly陳慧琳身穿一條工人款皮裙，內襯簡單的T-Shirt便可，不失女人味，又不會過份可愛，是否完全看不出Kelly今年已經46歲？

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西部牛仔靴自去年起經已非常流行。（tineandreaa@instagram）

西部牛仔靴

一到秋冬，便是靴子的「show time」，保暖又時尚。去年秋季起，一對尖頭V形的靴筒頂裁剪，鞋身有不同花紋、刺繡裝飾設計的全皮靴子爆紅，而這正是西部牛仔靴（Western Boots）。

西部牛仔靴的熱潮是由丹麥品牌Ganni帶起，她們的Marlyn boots紅遍整個網絡，更入選了2018年「十大Instagram用家最喜歡時尚品牌」的第五位，基本每一個時尚愛好者都會擁有西部牛仔靴。今季熱潮持續，設計方面除了去年流行的拼色外，也增添了單色，而且也加上不同花紋，如斑馬紋、鱷魚壓紋。穿着西部牛仔靴時，非常適合與中長裙一同配搭，比較girly的女生都能駕馭得宜。

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今個秋冬相當流行輕紗上衣，輕紗能透出肌膚，約隱約現，增添女人味。（mollymaehague@instagram）

輕紗

以往輕紗的印象都是用於禮服上，更顯服裝的優美華麗，但ASOS指過去的6個月輕紗的潮流愈趨大勢，而且是意想不到的。

今個秋冬的輕紗設計主要放在上衣，版型也有不同的選擇：襯衫、法式方領、Wrap Top等，女生可按自己的風格挑選，輕紗襯衫會較型格，Wrap Top則較girly；輕紗能透出肌膚，營造約隱約現的感覺，女人味十足，韓星雪莉Sulli也經常穿着輕紗上衣，給人小清新的感覺。

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西裝外套、西褲、乾濕褸、闊腳褲等都是秋冬必備單品。（heidibibe@instagram）

正裝單品

今季非常注重「back to basic（回歸基本）」，意思是每一季都有不同的流行元素推出，在追逐潮流時，某些長青又經典的單品是非常重要，今年便是各式各樣的正裝單品。

正裝單品有西裝外套、西褲、乾濕褸、闊腳褲等，一切clean-lined的衣服都是今年秋冬大熱商品，而且這些款式也相當百搭又經典；如果想耐用一點，不妨考慮大品牌的出品，如果不想花太多金錢也可到大型網購平台選購，外套類一般六、七百元已有不錯的選擇。

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（資料來源：Who What Wear）