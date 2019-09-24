李聖經Gucci時裝騷學院風造型搶fo　平民單品如何打造「高級感」

新一季的時裝周又開鑼了，各地的時尚名人、明星都飛往意大行米蘭，可算是星光熠熠。時尚周的明星陣容當然吸引，但他們身上的穿搭同樣是重點，帶領來季的潮流。 在眾星當中，韓國女模特兒兼演員的李聖經更是為之一亮，她以學院風出席「米蘭時裝周」的Gucci 2020春夏時裝騷，鎂光燈都被她搶走？

李聖經在9月22日出席Gucci時裝秀，以學院風現身，引起大眾討論。（品牌提供）

模特兒出身的李聖經無論是劇集中的服裝，還是私下的穿搭一樣吸引女生的眼球，全因她的穿搭不會太花巧，又百搭，就算一般的女生都可以駕馭。

學院風是今個秋冬潮流之一，不止Gucci，Fendi 2019秋冬系列和Chanel 2019秋冬高訂都有不少的學院風元素。來到時裝周，李聖經堅持樸素的風格，以一身英倫學院風示人，她身穿深藍色的西裝外套背心與寬褲，並打了一個橙銅色的領帶，胸前配上Gucci徽章，tone on tone的穿搭風格，不會因為是基本款單品而失去氣勢，反而精緻又時尚，更吸睛。

Gucci 2020春夏提倡「碳中和」，無論是會場到服裝都達至降低碳排放、綠色環保材質。會場就以白淨簡約空間示人；服裝方面，Alessandro Michele還是大走復古風，有高腰線西裝、三件式西裝、蕾絲等，顏色依舊大膽，而剪裁更加直接，設計希望超越性別框架。

重溫精彩Gucci 2020春夏時裝騷：

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如何穿出Model級穿搭？學學「韓國精靈」李聖經吧！

李聖經以「上重下輕」為原則進行穿搭。（heybiblee@Instagram）

「上重下輕」是皇道

身為「韓國精靈」的李聖經，經常出席時裝活動，擁有超強的時尚觸覺，而且她自己也一套的穿搭風格，自然不造作，每個女生都值得學習。

擁有176cm身高的李聖經，身材比例甚好，尤其是她一雙筆直的雙腿，更是惹人羨慕，而李聖經遵循「上重下輕」的原則，上身她會穿一些鬆身的襯衫、T-Shirt和冷衫，下身最常便是配搭貼身的牛仔褲，不但百搭而且顯瘦；由於李聖經有傲人的長腿，她也會選擇oversize的上衣當連身裙穿着，營造「下半身失蹤」，腿細的女生會比較適合露腿的穿搭，但雙腿不完美的女生也不用沮喪，因為可以利用厚底波鞋、Dad Sneakers或是跟鞋等讓比例拉高，拯救整體造型 。

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帽子是懶人必備單品

如果有追蹤李聖經Instagram的話，便會發現她有一樣不離身的單品，便是帽子，她是一個不折不扣的「帽子控」，就連出席個人畢業禮的穿搭，頭上也頂着一頂畫家帽。

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李聖經擁有不同的帽款冷帽、Cap帽、闊邊帽等，可按不同風格而配戴，不但提升造型感，而且是不想洗頭的日子必備之物。在眾多帽款中，畫家帽更是她的最愛，不同顏色她都擁有，方便配搭，如果想挑選較百搭的畫家帽，黑色和卡其色會比較適合。

最值得女生學習的是，李聖經在配戴帽飾時會用心處理好瀏海，走少女風時會把瀏海展露出來；如果想成熟一點便會梳分界，但別忘記在耳旁留一小撮髮絲，有助打造小臉效果。