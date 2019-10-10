張鈞甯出席時尚周　全黑打造高級時尚小性感成熱話　與私下成對比

台星張鈞甯樣貌精緻，斯文又不造作，更是實力派演員，台灣人都稱她為「氣質女神」，如天使般的女神當然吸引不少狂蜂浪蝶，曾與彭于晏、張翰傳出緋聞，早前邱澤更公開「努力追求中」，讓「澤甯戀」炒得沸騰騰。 除了戀情是備受關注，張鈞甯出席時裝周時的穿搭，更驚艷不少人，她沒有賣弄性感，她以全黑的穿搭示人，型格又有質感，瞬間成為熱話。

張鈞甯早前受邀出席Saint Laurent時尚騷以穿黑的穿搭示人，型格又性感。 （張鈞甯微博）

低調黑色才是皇道

張鈞甯早前獲品牌受邀到巴黎出席Saint Laurent時尚騷，她以一身黑色天鵝絨水鑽連身短裙示人，裙裝側腰位置更有鏤空設計，配以一條黑色波點絲襪，大顯她一雙逆天長腿，雖然是全黑打扮，但同樣有質感，又有點小性感。

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除了時尚騷的打扮外，張鈞甯也分享了多套秋冬的穿搭照，都是以黑色為主，先是一套中型直紋西裝褸，內搭一件黑白波點的襯衫，下身則是黑色短裙，以及黑色絲襪，短裙讓雙腿更加修長，絲襪則是低調中的性感，另配上一對低跟牛津鞋；另一套則隨興把T-shirt「攝」入型格的黑皮短褲，並穿上長身羊毛大衣，展示出流行的混搭風。

今次的穿搭有別於以往張鈞甯溫柔優雅的風格，反而增添幾分型格個性樣貌，而且整體配搭對於上班，還是外出都非常適合，是今年秋冬必學的配搭之一。

平日張鈞甯的穿搭以休閒舒適為主。（張鈞甯微博）

私下沒有架子，休閒時尚

張鈞甯之所以能成為女神不單樣貌取勝，更是她有內在美，她支持公益活動，又親自到海地探訪兒童，一點明星架子也沒有，連她私下的穿搭風格也是如此，以休閒時尚為主，非常親民。

她私下的衣着都以休閒舒適為主，如T-shirt、衛衣、背心等，而下身多以寬邊褲示人，甚少會選擇貼身服飾，但如何能只穿基本款也能有質感？張鈞甯挑選的上衣都是有些設計，如夏日時，她會穿印花背心，樸實又帶點花俏，配高腰寬褲，另戴上草帽、太陽眼鏡提升造型；秋冬時，她愛穿衛衣，除了選擇有設計感的款式外，也可以像張鈞甯一樣，衛衣配上大褸，別以為一點也不搭，不少外國女生都愛這混搭風，適合想打扮但懶惰的女生參考。