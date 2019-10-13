【時裝周】2020春夏薄紗當道　Chloé、Dior造型如何揉合上班服

四大時裝周已於10月初圓滿結束，各大品牌都致力綻放出精彩的2020春夏系列作品，牛仔材質被Chanel、Celine重新帶到時裝天橋上，亦有品牌的設計不約而同地透過作品，告訴大家2020年春夏季正流行唯美浪漫氛圍的服裝。

雖然我們未能親身到訪四大時裝周，近距離欣賞各大品牌的設計，但單純透過照片只能感受到每個品牌、每名設計師的用心以及獨樹一幟的風格。有些品牌不斷尋求突破，憑大膽革新讓人為之一亮，而有些品牌則靠精緻細膩的作品打動人心，時裝周的天橋上絕無一刻冷場。

時裝周的作品每每都會有意無意間透露出當季的時裝趨勢，就例如從女生一向鍾情的三個品牌：Chloé、Dior、Fendi三個品牌作品都不乏看到、印花、薄紗的元素，展現出一份柔美浪漫的少女韻味。

就一起回顧三個品牌於天橋上的精彩瞬間與2020年春夏季的流行趨勢，好讓於下次購物時也能入手，先快人一步成為潮流尖端！

Chloé

Chloé 2020年春夏新作回到基本，從傳統剪裁入手。(chloe@Instagram)

一向走浪漫格調，甚至帶點波希米亞風、嬉皮風的Chloé，每個季度都仿似帶同各少女們一起走進夢幻國度，不過是次2020年春夏新作中品牌卻帶大家回到現實，不過別擔心！Chloé並不是完全捨棄少女浪漫的氛圍，而是將設計變得更貼地，更符合真實生活，創意總監Natacha Ramsay-Levi將品牌經典揉合，展現本身品牌柔美特色也將作品回到基本，從傳統剪裁入手，希望創造出經得起時代考經驗的服裝。

大地色、米色、白色、玫瑰粉紅等淡色、明亮色系盡見於Chloé是次的春夏系列中，碎花刺繡、直紋等元素呈現於薄紗材質的服裝上，亦於穿着時帶出一份少女味和若隱若現的感覺。除此之外，品牌將恤衫、西裝與不規則裙款作搭配組合，將恤衫、西裝此類正式感重的服裝和輕盈感的半身紗裙和綿質半身裙完美揉合，為剛強造型帶出幾分浪漫、女性氣質。是次品牌希望將作品帶到每一名女性的日常生活當中。

日常穿搭Tips：Chloé於天橋「上重下輕」的搭配組合亦非常適用於上班穿搭中，上身選以西裝外套，而下身則選擇紗裙或不規則裙款，都能使造型更特別，具女性的柔美氣質也不失強悍感。各位OL，不妨就試試這樣的打扮吧！

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Dior

Dior 2020年春夏系列以綠色空間和城市為創作靈感。(GettyImages)

Dior 2020年春夏系列同樣以淺色系為主，不過比起Chloé，更添一份唯美氣息。品牌創作總監Maria Grazia Chiuri受繆思Catherine Dior啟發下以綠色空間和城市為創作靈感，將布料化身一匹畫布，甚至是植物標本，製出一系列含有刺繡、薄紗、絲綢、喱士等大自然元素的作品。

日常穿搭Tips：印有印花刺繡的薄紗連身裙，如配上一對高跟鞋定能再度展現出女性的優雅溫柔；日常生活中則可搭配波鞋，為輕柔飄逸的造型額外增加一份率性感與恰到好處的活力。如想要營造更隨意的感覺，或也能像模特兒一樣戴上籐編帽，打造時尚度假氣息。

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Fendi

Fendi 2020年春夏系列由創意總監Silvia Venturini Fendi獨擔大旗。(GettyImages)

是次所發佈的是第一個沒有Karl Lagerfeld參與，由創意總監Silvia Venturini Fendi獨擔大旗的一個系列，對於品牌來說可謂一個新里程碑，於是2020春夏季的時裝天橋上也以溫暖的暖色系作背景，讓人感受到夕陽、日出、日落的情境，賦以自由和柔美詩意，故作品亦以粉色、黃色、金黃色為主。如過往一樣，大部份款式傾向俐落剪裁粹合輕透的薄紗，然而，今季亦於傳統剪裁上加入泡泡袖、花朵印花等元素，增加玩味性外亦不失應有的甜美感。

日常穿搭Tips：Fendi是次交出的春夏系列亦十分適合作日常上班穿搭參考，尤其是眾多中性的服裝剪裁均帶有縷空紗網的設計，既能帶出硬朗與優雅，呈現出女性剛柔並重的形象。