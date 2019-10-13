女星IT Bags投資指南：Chanel 19大熱　萬多元入手楊丞琳LV手袋

女生們總是會互相留意大家的穿搭造型，無論是妝容、衣着以至手袋稍有不慎，都會引來評頭品足的情況。不過，三者之中最容易忽略的就是有如第二件衣服的手袋，一個合適的手袋絕對帶有點亮造型的效果！ 而近日，就有幾個手袋款式在一班女星群中興起，成為大家的IT Bags，到底有甚麼特別之處能讓女星們愛不釋手？

Chanel 19

昆凌於穿着長裙時用上Chanel 19手袋，更顯女性柔美感。(hannah_quinlivan@Instagram)

Karl Lagerfeld（老佛爺）的離去讓眾多人感到惋惜，不過Karl Lagerfeld生前亦留下許多經典作品予時尚界，而Chanel 19手袋就是其中一樣他留下來的禮物。Chanel 19不單是與Virginie Viard共同合作的最後一個系列，也像是代表了品牌兩個時代的傳承。光是名字已經是極度用心的之作，以「19」為名是基於這數字對品牌來說別具意義，「19」可代表Chanel 19手袋的發佈年份，亦是代表Coco Chanel的生日日期8月19日，同時向前身1955年出產的經典2.55手袋對唱，作為致敬的一部份。

揉合菱格紋、CC扣等經典元素之餘，Chanel 19亦加入新意，例如袋款較軟身，加大菱格紋之間的間距，同時黑、白、米色等經典色調以外，更設有松綠、深紅等鮮艷色彩以及斜紋軟呢等不同材質，若喜歡大容量的女生可選擇長鏈帶或大扁圈金屬鏈設計，追求細袋的女生則可選擇腰包款式，根據手袋尺寸以及個人喜好選擇掛肩或斜孭等攜帶方式，為造型添加優雅柔美感覺。

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Louis Vuitton Multi Pochette Accessoires

時尚指標之一的楊丞琳，亦十分鍾情於Louis Vuitton Multi Pochette Accessoires。(rainie77@Instagram)

要說到在女星圈中火紅的手袋款式，不得不提Louis Vuitton的Multi Pochette Accessoires手袋。手袋以1992年經典作Pochette Accessoires作為基礎，用上Monogram印花，以及另外加入可拆式配件，即是一個Pochette Accessoires搭配迷你版型的Pochette Accessoires與迷你圓形拉鏈袋，可根據需要選擇單獨使用或併合於一起使用。

除此之外，就連肩帶也可按照當日造型和場合而選擇，袋款本身設有兩條肩帶，一條為印有品牌名的運動風粗肩帶，而另一條則為較精緻的金屬鏈帶，完完全全主打一袋多用、個人化的概念。雖然設有多個配件，但價錢上絕對經濟，只售HK$13,300，實在是一個價錢換來多個享受，十分抵玩！

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Lady Dior

秀智是Lady Dior的粉絲之一。(skuukzky@Instagram)

如果你追求手袋的保值程度以及恒久款式，那Dior出品的Lady Dior絕對能滿足到你。手袋於1995年面世，翌年因戴安娜王妃而正式更名為Lady Dior。Lady Dior之所以受到時尚界人士的喜愛，在於它的細膩手工，以經典藤格紋「Cannage」縫線配合小羊皮，以及圓潤手柄位和經過鍍鋅處理的吊飾，加上品牌貼心於手袋底部設置圓錐形的釘腳，避免手袋直接接觸到任何物件或地面，減低刮花的機會。

雖然Lady Dior為經典中的經典，但不時都會推出不同款式的變奏版本，就如早前就將Lady Dior換成UltraBlack極致霧黑顏色與啞光面，為手袋款式帶來新意，難怪時至今日仍然有不少女生追捧。